«Напали вшестером»: однорукий спортсмен из Ярославля получил срок за массовую драку

Четыре года длилось дело в отношении «однорукого бандита» Александра Полховского, который участвовал в массовой драке в День города Ярославля в 2016 году. Речь идёт о той бойне на улице, за которую отправили за решётку президента областной федерации самбо Сергея Феоктистова и его друзей.
— Александр Полховский признан виновным, ему окончательно назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сообщила официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова. — В пользу одного из потерпевших с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей, в пользу другого потерпевшего — 30 тысяч рублей.
Несколько лет назад Александру Полховскому суд уже назначил 6,5 лет колонии строгого режима, но мужчина активно отстаивал свою невиновность. Уверял, что с одной рукой он физически не мог избить кого-то до полусмерти. Но следствие и суд доказали его вину.
— Он нанёс одному подростку удар битой в затылок, — говорится в материалах суда. — Потерпевший упал на землю и потерял сознание. Далее уже вместе со своими знакомыми он продолжал избивать лежащего на земле мужчину. В результате потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью.
По словам матери избитого, он теперь нуждается в постоянном уходе и лечении, до конца его здоровье восстановиться уже не сможет.
«Он не мог никого избить»
Друзья Александра Полховского уверяют, что его осудили ни за что. Они не опровергают, что драка была, но вот только парень, они уверены, стоял в стороне.
— Мы Сашу знаем с детства, он всегда был положительным парнем, занимался спортом — футболом, волейболом, — говорят они. — Никогда вообще в драках замечен не был. Даже если бы он и захотел ввязаться в драку, то у него ничего бы не получилось. На тот момент прошёл всего год, как он потерял руку. В 2015 году он попал в ДТП — машина, в которой он ехал на пассажирском месте, столкнулась с трамваем. Это сейчас он адаптировался, а тогда он ещё плохо управлялся с одной левой рукой.
Что произошло в 2016 году
В День города Ярославля в 2016 году случилась жестокая массовая драка. На улице сцепился с прохожими сын Сергея Феоктистова (президента ярославской федерации самбо), гулявший вместе с другом Александром Полховским. Сын позвонил отцу, рассказал о конфликте.
По данным полиции, спортсмен — Сергей Феоктистов, двое друзей его сына и ещё трое знакомых решили отомстить обидчикам.
— Все вшестером они поняли, что физически и психологически сильнее двух мужчин и женщины, бросившихся от них наутёк, — говорится в материалах уголовного дела. — Мужчины догнали испуганных людей, повалили их на землю и стали жёстко бить.
Женщина, которая вместе с двумя мужчинами убегала от спортсменов, попыталась защитить своего супруга и закрыла голову мужа своим телом — ей тоже досталось от компании.
— В это время прибежал 16-летний сын супругов, которых били Феоктистов и компания, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Он позвонил своему знакомому, у которого есть «Газель», чтобы тот срочно приехал и отвёз в больницу пострадавших. Тот откликнулся на просьбу и приехал. Тут президент федерации самбо схватился за ружьё и заехал подростку прикладом по лицу, а знакомые спортсмена разбили битами «Газель» его друга и тоже стали колотить 16-летнего парня.
Всех судили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предметов в качестве оружия». Фигурантов этого дела отправили в колонию строгого режима. Сергея Феоктистова на 8 лет, ещё одного бойца — на 6 лет и другого — на 3 года. Александр Полховский до последнего уверял, что никого не бил, поэтому дело и затянулось. Вину свою, к слову, он не признал до сих пор.