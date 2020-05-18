«Напали вшестером»: однорукий спортсмен из Ярославля получил срок за массовую драку

Несколько лет назад Александру Полховскому суд уже назначил 6,5 лет колонии строгого режима, но мужчина активно отстаивал свою невиновность. Уверял, что с одной рукой он физически не мог избить кого-то до полусмерти. Но следствие и суд доказали его вину.



— Он нанёс одному подростку удар битой в затылок, — говорится в материалах суда. — Потерпевший упал на землю и потерял сознание. Далее уже вместе со своими знакомыми он продолжал избивать лежащего на земле мужчину. В результате потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью.

По словам матери избитого, он теперь нуждается в постоянном уходе и лечении, до конца его здоровье восстановиться уже не сможет.

«Он не мог никого избить»

Друзья Александра Полховского уверяют, что его осудили ни за что. Они не опровергают, что драка была, но вот только парень, они уверены, стоял в стороне.

— Мы Сашу знаем с детства, он всегда был положительным парнем, занимался спортом — футболом, волейболом, — говорят они. — Никогда вообще в драках замечен не был. Даже если бы он и захотел ввязаться в драку, то у него ничего бы не получилось. На тот момент прошёл всего год, как он потерял руку. В 2015 году он попал в ДТП — машина, в которой он ехал на пассажирском месте, столкнулась с трамваем. Это сейчас он адаптировался, а тогда он ещё плохо управлялся с одной левой рукой.