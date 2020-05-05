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Криминал

«Вёз амфетамин в тайнике»: ФСБшники пресекли канал поставок наркотиков в Ярославскую область

Стали известны подробности о задержании курьера с крупной партией психотропных веществ

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Курьер вёз амфетамин в тайнике, оборудованном в машине

Курьер вёз амфетамин в тайнике, оборудованном в машине

В Ростовском районе Ярославской области сотрудники ФСБ задержали петербуржца, который из Москвы вёз около килограмма амфетамина.

— Вещество находилось в тайнике, оборудованном в автомобиле «Тойота Спринтер Кариб», — сообщили в управлении ФСБ России по Ярославской области. — Таким образом был пресечён устойчивый канал поставок в регион психотропных веществ в особо крупном размере.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное производство и сбыт наркотиков, задержанного заключили под стражу.

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криминалнаркотики
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