«Вёз амфетамин в тайнике»: ФСБшники пресекли канал поставок наркотиков в Ярославскую область

В Ростовском районе Ярославской области сотрудники ФСБ задержали петербуржца, который из Москвы вёз около килограмма амфетамина.



— Вещество находилось в тайнике, оборудованном в автомобиле «Тойота Спринтер Кариб», — сообщили в управлении ФСБ России по Ярославской области. — Таким образом был пресечён устойчивый канал поставок в регион психотропных веществ в особо крупном размере.



В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное производство и сбыт наркотиков, задержанного заключили под стражу.

