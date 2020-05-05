Всех нас в детстве учили, как вести себя на улице, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Мы выросли и забыли многие правила, а преступники никуда не делись. Как избежать нападения злодея на темной улице, мы спросили у полиции и адвоката. Эти правила довольно простые и многое из них нам знакомо, но о личной безопасности нужно помнить всегда.
— Если вы работаете допоздна и возвращаетесь в темное время суток по безлюдному городу, старайтесь выбирать наиболее освещенные улицы, ходить в компании коллег, живущих рядом, — советуют в управлении МВД России по Екатеринбургу.
Не разговаривайте с незнакомцами, не задерживайтесь, если вас пытаются остановить или окликнуть. Отсутствие людей рядом с вами — сигнал для преступника, что пора действовать.
Увидев впереди группу людей или пьяного человека, измените маршрут и не приближайтесь к ним. Точно так же следует поступить, если рядом с вами начнет медленно двигаться автомобиль.
Пользуйтесь проверенным такси, не пытайтесь ловить попутку. Сев в машину к незнакомцу, вы окажетесь на его территории, и он запросто может вас заблокировать.
Всегда предупреждайте близких о том, что вы направляетесь домой. Еще лучше, если вас смогут встретить.
Не снимайте деньги в уличных банкоматах в позднее время суток, не надевайте дорогие украшения и поменьше «светите» модными гаджетами — всё это привлекает преступников.
Не заходите с незнакомцем в подъезд и лифт. А вдруг он окажется грабителем или насильником?
Приобретите на всякий случай разрешенные средства самозащиты — например, перцовый баллончик. Только не забудьте предварительно потренироваться в безопасном месте — научитесь класть палец на клапан в кармане, быстро доставать и направлять на невидимого противника. Баллончики имеют свойство течь, поэтому сразу нужно покупать два — один для тренировок, а второй для жизни.
— Но не забывайте о пределах необходимой самообороны. В статье 37 УК РФ сказано, что не будет превышения пределов необходимой обороны, если в силу внезапности нападения обороняющийся не мог оценить реальный масштаб угрозы, — говорит адвокат Сергей Колосовский. — Теоретически, если на вас в темном подъезде из-за угла кто-то выпрыгнул, а вы его пристрелили, то вы не нарушили закон. На практике же суд далеко не всегда оказывается на стороне жертвы нападения. Поэтому всегда нужно стараться причинить минимальный вред нападающему.
И помните, что никогда не помешает взять несколько уроков самообороны. Тем более сделать это можно сейчас не выходя из дома.