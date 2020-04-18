18 апреля суббота
СЕЙЧАС +7°С
usd 73.94
eur 80.11
Тема дня Начали тормозить всех, кто едет со стороны Москвы
СЕЙЧАС +7°С
usd 73.94
eur 80.11

Все новости

Все новости
Криминал

В Ярославле мужчина выкинул соседа с балкона пятого этажа. И тот выжил

25-летний ярославец после падения получил множественные переломы

658
1 Обсудить

Поделиться

Соседи не раз поссорились за вечер

Соседи не раз поссорились за вечер

В Ярославле суд заключил под стражу 37-летнего жителя Брагино за то, что тот столкнул соседа с балкона пятого этажа.

Всё произошло в конце января. 25-летний ярославец отмечал в своей квартире с друзьями день рождения одного из них. Выйдя из квартиры на лестничную клетку, мужчина встретил соседа. Мужчины поругались, но разошлись по квартирам.

— В течение вечера они еще неоднократно выясняли отношения и в какой-то момент пошли поговорить на балкон между этажами, — рассказали в прокуратуре. — Во время словесной перепалки подозреваемый внезапно выбросил соседа с балкона 5-ого этажа.

25-летний ярославец выжил, но получил множественные переломы и повреждение лёгкого.

— Свою вину 37-летний мужчина не признал, утверждая, что сосед прыгнул сам из-за расставания с девушкой, — сообщили в прокуратуре. — Суд, учитывая, что подозреваемый угрожал соседу, заключил 37-летнего мужчину под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинения.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

судстолкнул с балкона
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!