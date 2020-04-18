В Ярославле мужчина выкинул соседа с балкона пятого этажа. И тот выжил

В Ярославле суд заключил под стражу 37-летнего жителя Брагино за то, что тот столкнул соседа с балкона пятого этажа.



Всё произошло в конце января. 25-летний ярославец отмечал в своей квартире с друзьями день рождения одного из них. Выйдя из квартиры на лестничную клетку, мужчина встретил соседа. Мужчины поругались, но разошлись по квартирам.



— В течение вечера они еще неоднократно выясняли отношения и в какой-то момент пошли поговорить на балкон между этажами, — рассказали в прокуратуре. — Во время словесной перепалки подозреваемый внезапно выбросил соседа с балкона 5-ого этажа.

