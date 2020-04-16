Казалось бы, сейчас режим самоизоляции, но дома сидят не все. Главы многих регионов постепенно расширяют списки компаний, которым разрешено работать. Однако в полиции считают, что опасности нет.



— Все должны находиться дома, бояться грабежей и разбоев не нужно, — говорят в отделении по связям со СМИ управления МВД России по Екатеринбургу. — Разве вернулись 90-е? Сейчас просто период самоизоляции. Работает узкий круг организаций — МВД, медики, какие-то предприятия. Чего им бояться? Скачка преступности нет.



В отделе информации и общественных связей управления МВД в Новосибирске с коллегами согласились.



— Криминогенная обстановка не обострилась, — сообщил дежурный сотрудник. — Большинство людей дома сидит, автомобилей меньше стало на улицах — от чего предохраняться? У нас есть зараза, от нее нужно спасаться, а не от людей.



Но что же делать тем, кто вынужден выходить на работу и все-таки боится за себя и свое имущество? Если вы работаете допоздна и возвращаетесь в темное время суток по безлюдному городу, старайтесь выбирать наиболее освещенные улицы, ходить в компании коллег, живущих рядом, или пользоваться такси.

