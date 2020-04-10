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По подозрению в убийстве задержали троих человек

По подозрению в убийстве задержали троих человек

Троим мужчинам, подозреваемым в убийстве четырёх человек, предъявили обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, с целью сокрыть другое преступление».

Тела троих мужчин и одной женщины обнаружили 2 февраля после тушения пожара в одном из частных домов на улице Посохова. Вскрытие показало, что умерли они насильственной смертью.

Подозреваемых задерживала объединённая группа сотрудников спецслужб: следственного комитета, СОБР.

— По версии следствия, обвиняемые, находясь в доме потерпевших, избили их до потери сознания, после чего, желая скрыть преступление, совершили поджог, — рассказали в Следственном управлении следственного комитета России по Ярославской области.

Обвиняемые содержатся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: СУ СКР по Ярославской области

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