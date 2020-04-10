Троим мужчинам, подозреваемым в убийстве четырёх человек, предъявили обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, с целью сокрыть другое преступление».



Тела троих мужчин и одной женщины обнаружили 2 февраля после тушения пожара в одном из частных домов на улице Посохова. Вскрытие показало, что умерли они насильственной смертью.

Подозреваемых задерживала объединённая группа сотрудников спецслужб: следственного комитета, СОБР.

