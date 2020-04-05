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Погибшие. Справа — 31-летний Максим Ухов, посередине — <nobr class="_">24-летний</nobr> Евгений Табунов

Погибшие. Справа — 31-летний Максим Ухов, посередине — 24-летний Евгений Табунов

В поселке Елатьма под Рязанью 32-летний мужчина застрелил из карабина «Вепрь» пятерых человек. Погибли 22-летняя девушка и четверо мужчин в возрасте от 24 лет до 31 года.

По данным Telegram-канала Mash, произошло всё в подъезде трехэтажного жилого дома. Троих, в том числе девушку, рязанец Антон Ф. застрелил в подъезде, а потом погнался за двумя мужчинами, после убил и их. По одним данным, двоих человек Антон застрелил на улице, по другим — в квартире.

А начался конфликт, по предварительным данным, из-за шума в подъезде в позднее время.

Информацию о произошедшем со ссылкой на источник в правоохранительных органах подтверждает и ТАСС. После массового убийства стрелок скрылся, задержали его только через два часа.

— Инцидент произошел в поселке Елатьма Касимовского района Рязанской области. Мужчина открыл огонь по соседям в трехэтажном доме, в результате чего пятеро из них погибли. В настоящее время он задержан полицейскими, — передает ТАСС.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации Mash, 32-летний стрелок Антон Ф. работал в&nbsp;психоневрологическом диспансере

По информации Mash, 32-летний стрелок Антон Ф. работал в психоневрологическом диспансере

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РязаньМассовое убийствострельба
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