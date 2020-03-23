В Ярославле двух руководителей регионального управления МЧС задержали по подозрению во взятке. Под уголовное дело попали 46-летний начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по региону и его 37-летний заместитель.

— Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным Управлением ФСБ по Ярославской области, — рассказали в СУ СКР по ярославской области.



По данным следствия, начальники получали взятки от 100 до 450 тысяч рублей за согласование различным организациям специальных технических условий. За эти деньги выписывали положительные заключения нормативно-технического совета.

