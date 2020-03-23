В Ярославле двух руководителей регионального управления МЧС задержали по подозрению во взятке. Под уголовное дело попали 46-летний начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по региону и его 37-летний заместитель.
— Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным Управлением ФСБ по Ярославской области, — рассказали в СУ СКР по ярославской области.
По данным следствия, начальники получали взятки от 100 до 450 тысяч рублей за согласование различным организациям специальных технических условий. За эти деньги выписывали положительные заключения нормативно-технического совета.
Сейчас следователи собирают все доказательства, суд решил взять подозреваемых под стражу.
На данный момент на официальном сайте регионального МЧС начальником управления надзорной деятельности и профилактической работы значится Алексей Кучер. В управлении он работает с 2002 года. Награжден медалями «За отличие в службе» I, II, III степени, медалью МЧС России «ХХV лет МЧС России», памятной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков».