Ярославская ФСБ задержала группировку, торговавшую номерами телефонов и банковскими данными россиян

Сотрудники ярославского управления ФСБ задержали участников преступной группы, которые занимались «пробивом» телефонных номеров и информации о вкладчиках банков.

Организаторы преступной группы были в сговоре с сотрудниками банков и операторами сотовой связи из центральных регионов, Поволжья и Сибири. Они предоставляли заказчикам данные о телефонных звонках и СМС, персональные данные вкладчиков банков, а также сведения об остатках и о движении денежных средств по банковским счетам.

— Следственными органами ФСБ возбуждены уголовные дела по статям «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений», — сообщили в управлении.