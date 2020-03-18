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Криминал

Ярославская ФСБ задержала группировку, торговавшую номерами телефонов и банковскими данными россиян

Преступники были в сговоре с банковскими работниками и операторами сотовой связи

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Собирали данные людей из центральных регионов, Поволжья и Сибири

Собирали данные людей из центральных регионов, Поволжья и Сибири

Сотрудники ярославского управления ФСБ задержали участников преступной группы, которые занимались «пробивом» телефонных номеров и информации о вкладчиках банков.

Организаторы преступной группы были в сговоре с сотрудниками банков и операторами сотовой связи из центральных регионов, Поволжья и Сибири. Они предоставляли заказчикам данные о телефонных звонках и СМС, персональные данные вкладчиков банков, а также сведения об остатках и о движении денежных средств по банковским счетам.

— Следственными органами ФСБ возбуждены уголовные дела по статям «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений», — сообщили в управлении.

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ФСБпробив
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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
18 мар 2020 в 21:19

надо же - кто бы мог подумать ? надо взять уважаемых людей на поруки и дать им волю 😁