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Криминал

Их ищут по всему городу: ночью в центре Ярославля вскрыли продуктовый супермаркет

Утащили алкоголь

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Двери взломали очень легко

Двери взломали очень легко

В Ярославле объявили в розыск людей, обокравших продуктовый супермаркет. В магазин на проспекте Ленина, 11 вломились ночью с 13 на 14 марта довольно просто — вынув стекло из двери. Это обнаружили утром в воскресенье сотрудники магазина, прислав фотографии в редакцию.

Налётчики не отличились оригинальностью — вскрыли супермаркет ради алкоголя.

— Сумма ущерба — больше семи тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, — уточнили 76.RU в УМВД по Ярославской области.

Подозреваемых пока не нашли, администрация магазина снимает видео с камер наблюдения.

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кража
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гостья
15 мар 2020 в 13:51

А сигнализация не сработала, а большой БРАТ?

15 мар 2020 в 13:39

7000? Бутылку водки, а остальное из ущерба это дверь?