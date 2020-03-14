«Склонен к совершению преступлений»: в Ярославской области ищут сбежавшего убийцу

В Ярославской области объявлен в розыск мужчина, которого подозревают в избиении до смерти 60-летнего мужчины в Костромской области. В последний раз его видели в селе Борок Буйского района Костромской области. Но сейчас он может находиться в Ярославском регионе.
— Подозреваемый может представляться 55-летним бывшим военнослужащим Романом Евгеньевичем Волковым или 54-летним уроженцем Самарканда Романом Романовичем Симоновым, — сообщают правоохранители.
В полиции предупредили, что мужчина склонен к совершению преступлений.
— Ведет бродяжнический образ жизни, может появляться в религиозных учреждениях, на железнодорожных и автовокзалах, у лиц, ведущих антиобщественный образ жизни — отметили в УМВД России по Ярославской области.
Приметы разыскиваемого: на вид 50–55 лет, рост — около 170 см, худощавый, азиатский тип лица, волосы темные, коротко стриженные, может носить усы, при себе имеет дорожную сумку, есть послеоперационный шрам от аппендицита и шрам на затылке.
Если вы видели этого человека, сообщите информацию по телефонам: 02 (с мобильного 102) или 8 (4942) 397–325, 8 (49435) 44586; 8 (4942) 49–70–24.