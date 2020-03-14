«Склонен к совершению преступлений»: в Ярославской области ищут сбежавшего убийцу

В Ярославской области объявлен в розыск мужчина, которого подозревают в избиении до смерти 60-летнего мужчины в Костромской области. В последний раз его видели в селе Борок Буйского района Костромской области. Но сейчас он может находиться в Ярославском регионе.



— Подозреваемый может представляться 55-летним бывшим военнослужащим Романом Евгеньевичем Волковым или 54-летним уроженцем Самарканда Романом Романовичем Симоновым, — сообщают правоохранители.



В полиции предупредили, что мужчина склонен к совершению преступлений.

