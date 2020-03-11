Стрелял из пистолета и требовал деньги: мужчина напал на двух жителей Рыбинска

В Рыбинске на двух местных жителей напал 49-летний мужчина. Его желание обогатиться едва не закончилось трагедией для другого. В Следственном комитете рассказали, что 49-летний мужчина напал на двух местных жителей. Дело было 10 марта. В разгар дня мужчина напал на 59-летнего рыбинца и его 34-летнего сына. Мужчина оказался вооруженным и выстрелил в отца, а затем потребовал от второго денег. Однако парень оказался не промах. Он смог постоять за себя и своего папу.



— Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Подозреваемый задержан. 59-летний потерпевший находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь, — рассказали в Следственном комитете по Ярославской области.

