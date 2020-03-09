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Криминал

В Ярославле силовики взяли директора завода, выписавшего незаконно премий на миллион

В правоохранительных органах рассказали подробности случившегося

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Экс-директору предприятия наказание определит суд

Экс-директору предприятия наказание определит суд

В отношении теперь уже бывшего исполнительного директора одного ярославского завода возбудили уголовное дело. Сотрудники ФСБ выяснили, что он выписал себе и нескольким сотрудникам премии за работу, которая по факту не была выполнена.

— По данным следствия, он причинил предприятию ущерб на общую сумму свыше 1 миллиона рублей, — сообщил источник 76.RU в правоохранительных органах. — Из этой суммы 200 тысяч он выписал себе.

Недавно в Ярославле суд начал рассматривать другое дело, которое раскрыли ФСБшники. Мужчину подозревают в том, что он отобрал здание у мэрии города.

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криминал
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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
9 мар 2020 в 08:40

брехня и очередной наезд , он их честно заработал 😁