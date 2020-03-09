В Ярославле силовики взяли директора завода, выписавшего незаконно премий на миллион

В отношении теперь уже бывшего исполнительного директора одного ярославского завода возбудили уголовное дело. Сотрудники ФСБ выяснили, что он выписал себе и нескольким сотрудникам премии за работу, которая по факту не была выполнена.



— По данным следствия, он причинил предприятию ущерб на общую сумму свыше 1 миллиона рублей, — сообщил источник 76.RU в правоохранительных органах. — Из этой суммы 200 тысяч он выписал себе.



Недавно в Ярославле суд начал рассматривать другое дело, которое раскрыли ФСБшники. Мужчину подозревают в том, что он отобрал здание у мэрии города.

