Убили ради дешёвого телефона: в Ярославской области молодая пара забила женщину до смерти

Обвиняемых отправили в СИЗО, там они будут дожидаться приговора суда

— По версии следствия, обвиняемые, находясь в комнате общежития, расположенного в городе Рыбинске, в ходе конфликта с 54-летней женщиной избили её, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области. — От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. После совершения преступления обвиняемая похитила из комнаты потерпевшей сотовый телефон стоимостью 2500 рублей и другие вещи, не представляющие материальной ценности.

В Ярославской области следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины и 28-летней женщины. Обоих обвиняют сразу в нескольких преступлениях. Самое страшное они совершили вместе.

Известно, что мужчина также как-то порезал своего знакомого, а ещё украл телефон у своего отца.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей.