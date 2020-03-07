«Ты тут самая смелая?»: в Ярославле подростки избили отца, вступившегося за дочь

В Ярославле на улице Майорова случилась потасовка, переросшая в скандал. Подростки избили отца, вступившегося за свою дочь.



Всё началось с разборок между двумя школьницами.

— Это произошло на улице Майорова, где поворачивает троллейбус №5. Девочки сильно подрались. Потом одна из них пошла за папой. Отец вышел, он был пьян. Заорал на ту, которая ударила его дочь: «Ты тут самая смелая?», — и схватил её за шею. Парень постарше попросил мужчину быть аккуратнее. И тогда отец той девочки ударил парня. Тот нанёс ответный удар. Началась драка. За парня вступились его друзья, — рассказал порталу 76.RU один из школьников, видевший драку.



— Уже установлены все участники потасовки. Сейчас уточняются обстоятельства происшествия, — рассказали в УМВД по Ярославской области.