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Криминал

В Ярославле пара из-за дешёвого телефона забила до смерти подругу

Парень и девушка обокрали квартиру женщину после ее смерти

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Двое молодых людей, 26-летний парень и 28-летняя девушка, предстанут перед судом за убийство 35-летней женщины. В Следственном комитете рассказали, что парочка пришла в гости к 35-летней женщине в ее комнату в общежитии, где и устроила застолье.

Компания отдыхала, но неожиданно завязался конфликт. Пара напала на хозяйку жилья и забила её до смерти. У убитой украли телефон, который стоит примерно две с половиной тысячи рублей, и остальные вещи, которые вообще ценности особой не представляли.

Сотрудники Следственного комитета рассказали, что это не первое преступление молодого человека. В марте прошлого года 26-летний парень несколько раз ножом ударил в бедро своего знакомого, а чуть позже, в мае, украл у собственного отца телефон, который стоил всего три тысячи рублей.

— Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей, — пояснили в Следственном управлении СК РФ по Ярославской области.

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убийство
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КОММЕНТАРИИ (5)

Жижло
4 мар 2020 в 21:17

Как так? - в марте ударил ножом...в мае украл телефон...и до сих пор разгуливал ненаказанный!!!!??? Наши органы - редкостное позорище, как и вся власть, как и вся страна

Ренат
4 мар 2020 в 22:59

новости которые мы заслужили? ну за что вы, так с нами???

Гость
4 мар 2020 в 22:28

Дикие люди