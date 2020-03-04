В Ярославле пара из-за дешёвого телефона забила до смерти подругу

Двое молодых людей, 26-летний парень и 28-летняя девушка, предстанут перед судом за убийство 35-летней женщины. В Следственном комитете рассказали, что парочка пришла в гости к 35-летней женщине в ее комнату в общежитии, где и устроила застолье.
Компания отдыхала, но неожиданно завязался конфликт. Пара напала на хозяйку жилья и забила её до смерти. У убитой украли телефон, который стоит примерно две с половиной тысячи рублей, и остальные вещи, которые вообще ценности особой не представляли.
Сотрудники Следственного комитета рассказали, что это не первое преступление молодого человека. В марте прошлого года 26-летний парень несколько раз ножом ударил в бедро своего знакомого, а чуть позже, в мае, украл у собственного отца телефон, который стоил всего три тысячи рублей.
— Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей, — пояснили в Следственном управлении СК РФ по Ярославской области.