В Ярославле пара из-за дешёвого телефона забила до смерти подругу

Двое молодых людей, 26-летний парень и 28-летняя девушка, предстанут перед судом за убийство 35-летней женщины. В Следственном комитете рассказали, что парочка пришла в гости к 35-летней женщине в ее комнату в общежитии, где и устроила застолье.

Компания отдыхала, но неожиданно завязался конфликт. Пара напала на хозяйку жилья и забила её до смерти. У убитой украли телефон, который стоит примерно две с половиной тысячи рублей, и остальные вещи, которые вообще ценности особой не представляли.