Приёмной матери, привязывавшей четырёхлетнего сына к столбу за шею, вынесли приговор

В Ярославской области вынесли приговор 49-летней Светлане Щавелевой, которая жёстко наказывала своего четырёхлетнего приёмного сына. Её признали виновной по двум статьям Уголовного кодекса — «истязание» и «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним». За то, что ребёнок таскал конфеты и просил у соседей, его привязывали во дворе к столбу за шею. И не только.



— Следствием и судом установлено, женщина-опекун мальчика, действуя умышленно, из чувства личной неприязни с апреля по июль 2019 года неоднократно привязывала мальчика верёвкой за различные части тела, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — Этим она причиняла ребенку физическую боль и психические страдания.

