Приёмной матери, привязывавшей четырёхлетнего сына к столбу за шею, вынесли приговор

В Ярославской области вынесли приговор 49-летней Светлане Щавелевой, которая жёстко наказывала своего четырёхлетнего приёмного сына. Её признали виновной по двум статьям Уголовного кодекса — «истязание» и «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним». За то, что ребёнок таскал конфеты и просил у соседей, его привязывали во дворе к столбу за шею. И не только.
— Следствием и судом установлено, женщина-опекун мальчика, действуя умышленно, из чувства личной неприязни с апреля по июль 2019 года неоднократно привязывала мальчика верёвкой за различные части тела, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — Этим она причиняла ребенку физическую боль и психические страдания.
Суд назначил женщине наказание в виде 3,5 лет условно с испытательным сроком 3 года. Также суд определил дальнейшую судьбу ребёнка — в его пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей. И было принято решение изъять его из семьи — мальчика отправили в детский дом.
Всего в семье девять детей. Трое — родные дети Светланы от первого брака. Они уже взрослые и живут отдельно. Шестерых Светлана взяла в семью, уже будучи замужем за Андреем. Мы уже подробно рассказывали о том, как они живут.