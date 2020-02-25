Убийство попутчицы BlaBlaCar: судьба подозреваемого в расправе над Ириной Ахматовой

Если суд признает Чикирева виновным в убийстве Ирины Ахматовой, то ему грозит наказание от 6 до 15 лет лишения свободы

Мосгорсуд рассмотрел вопрос о продлении или изменении меры пресечения Виталию Чикиреву, обвиняемому в убийстве попутчицы BlaBlaCar Ирины Ахматовой. Было принято решение оставить его в следственном изоляторе.



— Было принято решение продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого по ч. 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ Виталия Чикирева до 28 мая 2020 года, — сообщили в Московском городском суде.



Уголовное дело было возбуждено 27 декабря 2018 года. С тех пор Виталию Чикиреву несколько раз продлевали срок ареста, а также рассматривали его апелляцию по поводу смягчения меры пресечения. Следователь говорит, что, находясь на свободе, Чикирев может скрыться от органов предварительного следствия и суда, угрожать участникам уголовного судопроизводства, продолжить заниматься преступной деятельностью. Адвокат обвиняемого считает доводы, что её подзащитный может скрыться от суда, немотивированными. Также она заявляла, что судом был проигнорирован довод стороны защиты об ухудшении состояния здоровья Чикирева.

