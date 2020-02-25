Убийство попутчицы BlaBlaCar: судьба подозреваемого в расправе над Ириной Ахматовой

Мосгорсуд рассмотрел вопрос о продлении или изменении меры пресечения Виталию Чикиреву, обвиняемому в убийстве попутчицы BlaBlaCar Ирины Ахматовой. Было принято решение оставить его в следственном изоляторе.
— Было принято решение продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого по ч. 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ Виталия Чикирева до 28 мая 2020 года, — сообщили в Московском городском суде.
Уголовное дело было возбуждено 27 декабря 2018 года. С тех пор Виталию Чикиреву несколько раз продлевали срок ареста, а также рассматривали его апелляцию по поводу смягчения меры пресечения. Следователь говорит, что, находясь на свободе, Чикирев может скрыться от органов предварительного следствия и суда, угрожать участникам уголовного судопроизводства, продолжить заниматься преступной деятельностью. Адвокат обвиняемого считает доводы, что её подзащитный может скрыться от суда, немотивированными. Также она заявляла, что судом был проигнорирован довод стороны защиты об ухудшении состояния здоровья Чикирева.
Директор двух столичных ресторанов Burger King Ирина Ахматова пропала 23 декабря 2018 года. Девушка выехала из Москвы в Тулу. Муж говорил — взяла попутчика через BlaBlaCar. Её айфон зафиксировал геопозицию в подмосковном Серпухове. Потом Ирина перестала выходить на связь. А на следующий день в 6 часов утра её телефон включился в Ярославле.
Тогда начались масштабные поиски во всех городах, где могла оказаться Ирина. Через четыре дня машину Ирины обнаружили в Ярославле — в Брагино. 30 декабря оперативники уголовного розыска МВД задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к пропаже. Им оказался житель Серпухова Виталий Чикирёв. На следующий день, 31 декабря, он признался в убийстве Ирины. И показал место в лесу, где бросил тело. Там и нашли Ирину. Позже подозреваемый рассказал — задушил девушку из-за денег.
После этой истории семью подозреваемого в убийстве затравили, но, как бы дико это ни звучало, нашлись у него и фанаты.