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Криминал

В Ярославле две пары устроили семейный наркобизнес: как их поймали

Была налажена большая схема по поставке отравы

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Героин возили крупными партиями

Героин возили крупными партиями

В Ярославле под суд отправится банда из пяти человек, наладившая в регионе масштабный наркобизнес. Расследование длилось почти год.

Работа в наркокартеле была настроена чётко. 34-летний автомеханик выполнял функции курьера, он доставлял героин из Москвы в Ярославль. Вёз крупные партии — от 500 до 1000 свертков за раз, доставлял товар оптовым закладчикам — семейной паре: 31-летней домохозяйке и её 44-летнему мужу, который днём трудился на заводе, а по вечерам «подрабатывал», сбывая наркотики. Супруги делали закладки по 10–20 пакетиков, их забирали другие закладчики, ниже рангом, тоже семейная пара — 38-летняя продавец и 41-летний разнорабочий. Эта семья, забрав товар из тайника, делала свои закладки, разложив свертки по одной-две штуки. Далее о месте сообщалось покупателю. Пары друг друга в лицо не знали, схема была продумана до мелочей. Но в какой-то момент, когда курьер в очередной раз вёз свёртки с 2 килограммами смеси в Ярославль, его взяли с поличным сотрудники регионального МВД.

Уголовное дело уместилось в девять томов. Всего у банды изъяли около трёх килограммов героиновой смеси. Каждый из этого наркокартеля и сам сидел на наркотиках.

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героиннаркотики
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КОММЕНТАРИИ (2)

Моторашкер
25 фев 2020 в 17:59

отрезали голову у гидры - вырастут две новые... Малоэффективно (ни в коем случае не говорю, что не надо ловить закладчиков), нужно с другого края заходить - производители, каналы поставки, да отношение общества, в конце концов менять...

ваш господин
25 фев 2020 в 18:37

накрылся еще один малый бизнес. злые люди задушили на корню прибыльное ичп 😁