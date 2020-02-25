В Ярославле две пары устроили семейный наркобизнес: как их поймали

В Ярославле под суд отправится банда из пяти человек, наладившая в регионе масштабный наркобизнес. Расследование длилось почти год.



Работа в наркокартеле была настроена чётко. 34-летний автомеханик выполнял функции курьера, он доставлял героин из Москвы в Ярославль. Вёз крупные партии — от 500 до 1000 свертков за раз, доставлял товар оптовым закладчикам — семейной паре: 31-летней домохозяйке и её 44-летнему мужу, который днём трудился на заводе, а по вечерам «подрабатывал», сбывая наркотики. Супруги делали закладки по 10–20 пакетиков, их забирали другие закладчики, ниже рангом, тоже семейная пара — 38-летняя продавец и 41-летний разнорабочий. Эта семья, забрав товар из тайника, делала свои закладки, разложив свертки по одной-две штуки. Далее о месте сообщалось покупателю. Пары друг друга в лицо не знали, схема была продумана до мелочей. Но в какой-то момент, когда курьер в очередной раз вёз свёртки с 2 килограммами смеси в Ярославль, его взяли с поличным сотрудники регионального МВД.

