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Криминал

В Ярославле появился серийный вор, который орудует в поликлиниках

Сотрудники уголовного розыска вычислили мужчину по видеокамерам

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Серийный вор попал на запись камеры наблюдения в поликлинике

Серийный вор попал на запись камеры наблюдения в поликлинике

Несколько краж случилось в Ярославле в поликлиниках в Красноперекопском и Фрунзенском районах. Почерк преступлений был схож.

Вычислить преступника удалось после того, как он в кабинете врача в одной из поликлиник незаметно вытащил кошелёк с 15 тысячами рублей из сумки у медработника.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий с помощью записи камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении кражи, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Им оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления неработающий 59-летний мужчина, который освободился из мест лишения свободы осенью 2019 года.

Полицейские установили и его причастность к другим кражам в поликлиниках.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если его вина будет доказана, то ему грозит до пяти лет лишения свободы. Приговора суда он дожидается в следственном изоляторе.

Не редкость, когда в Ярославле обворовывают и автомобили. Стало известно, в каких районах города это происходит чаще всего.

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криминалкража
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
25 фев 2020 в 12:57

Украл, выпил, в тюрьму - романтика! Но бывает "романтика" и пострашнее!!!