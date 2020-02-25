В Ярославле появился серийный вор, который орудует в поликлиниках

Несколько краж случилось в Ярославле в поликлиниках в Красноперекопском и Фрунзенском районах. Почерк преступлений был схож.



Вычислить преступника удалось после того, как он в кабинете врача в одной из поликлиник незаметно вытащил кошелёк с 15 тысячами рублей из сумки у медработника.



— В ходе оперативно-разыскных мероприятий с помощью записи камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении кражи, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Им оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления неработающий 59-летний мужчина, который освободился из мест лишения свободы осенью 2019 года.

