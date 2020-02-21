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Криминал

Отпущенного из-под ареста криминального авторитета из Рыбинска вернули в СИЗО. По новым статьям

Виктора Воронина подозревают в грабеже, разбое и вымогательстве

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Отпущенного из-под ареста криминального авторитета из Рыбинска снова вернули в СИЗО

Отпущенного из-под ареста криминального авторитета из Рыбинска снова вернули в СИЗО

Отпущенного из-под ареста криминального авторитета из Рыбинска Виктора Воронина снова вернули в СИЗО. Решение об аресте 20 февраля принял Рыбинский городской суд. Вместе с Ворониным взяли еще четверых человек.

Как пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда, задержанные подозреваются в грабеже, совершенном группой с применением насилия, разбое и вымогательстве.

Напомним, 31-летнего Виктора Воронина уже задерживали в январе по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Это новая статья в Уголовном кодексе. Подозреваемого по ней в Ярославской области задержали впервые. 

— В течение 2019 года и на момент задержания сотрудниками полиции занимал один из высших титулов в преступной иерархии на территории Рыбинска, подчинял своей воле лиц, имеющих более низкий статус, обладал организационно-распорядительными функциями, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи, занимался разрешением криминальных споров, — пояснили тогда в полиции.

Правда, 12 февраля мужчину отпустили по решению областного суда.

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криминальный авторитетвор в законеВиктор Воронин
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КОММЕНТАРИИ (2)

Ярославна
21 фев 2020 в 17:05

А ярославский областной суд его опять оправдает

ваш господин
21 фев 2020 в 16:38

был бы человечек , а статья найдется . ну если он конечно не членик самой лучшей в мире партии😁