Отпущенного из-под ареста криминального авторитета из Рыбинска вернули в СИЗО. По новым статьям

Отпущенного из-под ареста криминального авторитета из Рыбинска снова вернули в СИЗО

Отпущенного из-под ареста криминального авторитета из Рыбинска Виктора Воронина снова вернули в СИЗО. Решение об аресте 20 февраля принял Рыбинский городской суд. Вместе с Ворониным взяли еще четверых человек.



Как пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда, задержанные подозреваются в грабеже, совершенном группой с применением насилия, разбое и вымогательстве.



Напомним, 31-летнего Виктора Воронина уже задерживали в январе по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Это новая статья в Уголовном кодексе. Подозреваемого по ней в Ярославской области задержали впервые.