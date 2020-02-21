Отпущенного из-под ареста криминального авторитета из Рыбинска вернули в СИЗО. По новым статьям

Отпущенного из-под ареста криминального авторитета из Рыбинска Виктора Воронина снова вернули в СИЗО. Решение об аресте 20 февраля принял Рыбинский городской суд. Вместе с Ворониным взяли еще четверых человек.
Как пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда, задержанные подозреваются в грабеже, совершенном группой с применением насилия, разбое и вымогательстве.
Напомним, 31-летнего Виктора Воронина уже задерживали в январе по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Это новая статья в Уголовном кодексе. Подозреваемого по ней в Ярославской области задержали впервые.
— В течение 2019 года и на момент задержания сотрудниками полиции занимал один из высших титулов в преступной иерархии на территории Рыбинска, подчинял своей воле лиц, имеющих более низкий статус, обладал организационно-распорядительными функциями, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи, занимался разрешением криминальных споров, — пояснили тогда в полиции.
Правда, 12 февраля мужчину отпустили по решению областного суда.