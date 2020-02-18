Московский адвокат дал взятку сотруднику колонии в Рыбинске, чтобы освободить заключённого

Столичный адвокат пытался освободить заключённого из исправительной колонии № 2 в Рыбинске через взятку сотруднику УФСИН. Мужчина предложил 150 тысяч рублей начальнику отдела по воспитательной работе с осуждёнными за положительную характеристику своему подзащитному. В дальнейшем он планировал использовать её для условно-досрочного освобождения.

Но сделка раскрылась.

— Непосредственно после передачи денег адвокат был задержан сотрудниками УФСБ России по Ярославской области, — уточнили в ведомстве.