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Криминал

Московский адвокат дал взятку сотруднику колонии в Рыбинске, чтобы освободить заключённого

Сделка раскрылась, юриста брали силовики УФСБ

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Адвокат пытался освободить заключённого по УДО

Адвокат пытался освободить заключённого по УДО

Столичный адвокат пытался освободить заключённого из исправительной колонии № 2 в Рыбинске через взятку сотруднику УФСИН. Мужчина предложил 150 тысяч рублей начальнику отдела по воспитательной работе с осуждёнными за положительную характеристику своему подзащитному. В дальнейшем он планировал использовать её для условно-досрочного освобождения.

Но сделка раскрылась.

— Непосредственно после передачи денег адвокат был задержан сотрудниками УФСБ России по Ярославской области, — уточнили в ведомстве. 

Известно, что за освобождение заключённого ратовал его отец, адвокат передал взятку из гонорара за эту сделку. На суде он согласился с обвинением и признал вину, поэтому дело рассмотрели в особом порядке. Адвокат получил два года лишения свободы условно и штраф в 750 тысяч рублей. 

В этой же колонии отбывает наказание экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов

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взяткаадвокатУФСБ России по Ярославской области
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