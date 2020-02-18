Московский адвокат дал взятку сотруднику колонии в Рыбинске, чтобы освободить заключённого

Столичный адвокат пытался освободить заключённого из исправительной колонии
Но сделка раскрылась.
— Непосредственно после передачи денег адвокат был задержан сотрудниками УФСБ России по Ярославской области, — уточнили в ведомстве.
Известно, что за освобождение заключённого ратовал его отец, адвокат передал взятку из гонорара за эту сделку. На суде он согласился с обвинением и признал вину, поэтому дело рассмотрели в особом порядке. Адвокат получил два года лишения свободы условно и штраф в 750 тысяч рублей.
В этой же колонии отбывает наказание экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов.