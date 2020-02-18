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Криминал

«Плати или выложу в интернет»: в Ярославле парень потребовал у девушки деньги за ее интимные фото

В полиции рассказали, как не попасть на крючок таких вымогателей

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Девушка не постеснялась обратиться в полицию. Поэтому вместо денег вымогателя ждет наказание.&nbsp;

Девушка не постеснялась обратиться в полицию. Поэтому вместо денег вымогателя ждет наказание. 

В неприятную историю попала 22-летняя девушка из Ярославля. Ее интимные фото оказались в руках у постороннего мужчины. Сама девушка говорит, что она его плохо знает. Как попали к нему снимки, история умалчивает. Но мужчина решил воспользоваться ситуацией и стал угрожать, что выложит фото в интернет, если девушка не заплатит ему 5 тысяч рублей. 

Возмущенная ярославна обратилась в полицию.

— Отделом дознания ОМВД России по Фрунзенскому городскому району по факту вымогательства возбуждено уголовное дело, — рассказали в пресс-службе полиции.

Подозреваемым оказался ранее судимый 25-летний житель города.

Ему грозит наказание — до 4 лет лишения свободы.

— Чтобы не попасть в подобные неприятности не стоит сообщать о себе личную информацию малознакомым людям. Не спешите делиться ссылками на свой профиль в соцсетях. Не делайте откровенных фотографий и не делитесь ими ни с кем, — посоветовали в УМВД.

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полицияУМВДвымогательствоинтимные фото
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КОММЕНТАРИИ (6)

гость
18 фев 2020 в 10:43

да всё проще , щас у каждого есть фотик в виже телефона , девушки очень любят фоткать себя , любоваться , особенно те кто следит за собой и влюблены в своё тело , сходит на фитнес , подкачает попку, придет домой , сделает селфи с голым задом , скинет на бук , бук сломается , она его сдаст в ремонт , или если ума хватит и как ей кажется удалит фото , в лучшем случаи почистит корзинку , отдаст бук в ремонт или продаст , или это может быть флешка , а всё очень легко восстанавливается , вот и вся история .

Гость
18 фев 2020 в 10:09

Сначала он ей заплатил за фото, потом решил вернуть свои деньги обратно. Вот и вся история.

Гость
18 фев 2020 в 10:05

Поди сама поверила ему и скинула,а он поступил по другому