«Плати или выложу в интернет»: в Ярославле парень потребовал у девушки деньги за ее интимные фото

В неприятную историю попала 22-летняя девушка из Ярославля. Ее интимные фото оказались в руках у постороннего мужчины. Сама девушка говорит, что она его плохо знает. Как попали к нему снимки, история умалчивает. Но мужчина решил воспользоваться ситуацией и стал угрожать, что выложит фото в интернет, если девушка не заплатит ему 5 тысяч рублей.
Возмущенная ярославна обратилась в полицию.
— Отделом дознания ОМВД России по Фрунзенскому городскому району по факту вымогательства возбуждено уголовное дело, — рассказали в пресс-службе полиции.
Подозреваемым оказался ранее судимый 25-летний житель города.
Ему грозит наказание — до 4 лет лишения свободы.
— Чтобы не попасть в подобные неприятности не стоит сообщать о себе личную информацию малознакомым людям. Не спешите делиться ссылками на свой профиль в соцсетях. Не делайте откровенных фотографий и не делитесь ими ни с кем, — посоветовали в УМВД.