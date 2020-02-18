«Плати или выложу в интернет»: в Ярославле парень потребовал у девушки деньги за ее интимные фото

В неприятную историю попала 22-летняя девушка из Ярославля. Ее интимные фото оказались в руках у постороннего мужчины. Сама девушка говорит, что она его плохо знает. Как попали к нему снимки, история умалчивает. Но мужчина решил воспользоваться ситуацией и стал угрожать, что выложит фото в интернет, если девушка не заплатит ему 5 тысяч рублей.



Возмущенная ярославна обратилась в полицию.



— Отделом дознания ОМВД России по Фрунзенскому городскому району по факту вымогательства возбуждено уголовное дело, — рассказали в пресс-службе полиции.

