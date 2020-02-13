В Ярославской области командировочный рабочий ударил по лицу полицейского

Мужчина пришёл в магазин за добавкой и начал буянить

Расслабиться в командировке после работы — это почти российская традиция. И этой традиции решил не изменять 39-летний житель Ростова-на-Дону, который по работе приехал в Ярославскую область.



Дело было в Тутаеве. Мужчина пришёл в магазин за спиртным. И было видно, что уже за добавкой. Что-то ему не понравилось, и он начал буянить.



— Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он нарушал общественный порядок, — полагают следователи СУ СКР по Ярославской области.



Продавцы вызвали полицию. И через несколько минут приехал наряд. Сотрудники МВД стали успокаивать мужчину.

