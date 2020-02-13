В Ярославской области командировочный рабочий ударил по лицу полицейского

Расслабиться в командировке после работы — это почти российская традиция. И этой традиции решил не изменять 39-летний житель Ростова-на-Дону, который по работе приехал в Ярославскую область.
Дело было в Тутаеве. Мужчина пришёл в магазин за спиртным. И было видно, что уже за добавкой. Что-то ему не понравилось, и он начал буянить.
— Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он нарушал общественный порядок, — полагают следователи СУ СКР по Ярославской области.
Продавцы вызвали полицию. И через несколько минут приехал наряд. Сотрудники МВД стали успокаивать мужчину.
— При пресечении его противоправных действий сотрудниками полиции он нанес одному из полицейских удар кулаком в лицо.
Теперь ростовчанину придётся ответить за «применение насилия в отношении представителя власти». Максимальное наказание по статье, которую ему инкриминируют, — пять лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.
Ещё одно уголовное дело возбудили в отношении 18-летнего жителя Мышкина, который прокатил гаишника на капоте.