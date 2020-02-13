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Криминал

В Ярославской области командировочный рабочий ударил по лицу полицейского

В Следственном комитете рассказали подробности инцидента

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Мужчина пришёл в магазин за добавкой и начал буянить

Мужчина пришёл в магазин за добавкой и начал буянить

Расслабиться в командировке после работы — это почти российская традиция. И этой традиции решил не изменять 39-летний житель Ростова-на-Дону, который по работе приехал в Ярославскую область.

Дело было в Тутаеве. Мужчина пришёл в магазин за спиртным. И было видно, что уже за добавкой. Что-то ему не понравилось, и он начал буянить.

— Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он нарушал общественный порядок, — полагают следователи СУ СКР по Ярославской области.

Продавцы вызвали полицию. И через несколько минут приехал наряд. Сотрудники МВД стали успокаивать мужчину.

— При пресечении его противоправных действий сотрудниками полиции он нанес одному из полицейских удар кулаком в лицо.

Теперь ростовчанину придётся ответить за «применение насилия в отношении представителя власти». Максимальное наказание по статье, которую ему инкриминируют, — пять лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ещё одно уголовное дело возбудили в отношении 18-летнего жителя Мышкина, который прокатил гаишника на капоте.

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КОММЕНТАРИИ (6)

гость
13 фев 2020 в 17:54

Не командировочный рабочий, а командированный. Учите русский язык журналисты.

Гость
13 фев 2020 в 17:39

За то побухал.

ваш господин
13 фев 2020 в 17:24

не гоже бить - святых , нищих , убогих и обездоленных 😁