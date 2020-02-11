Теперь уедут надолго: суд озвучил приговор попутчикам, воткнувшим нож в горло водителю на трассе

35-летний водитель из Ярославля еле выжил после того, как подхватил попутчиков на трассе. В январе 2019-го он согласился подвести двух голосовавших молодых людей: 20 и 21-летнего парней. Это решение обернулось для него ужасными последствиями: попутчики накинулись на водителя, начав неистово наносить удары ножом, попадая в грудь, целясь в горло.

— Потерпевший, оказывая активное сопротивление, остановил автомобиль, выбрался из салона и попросил помощи у проезжавших мимо водителей. В это время подсудимые покинули место происшествия, однако впоследствии были задержаны сотрудниками полиции. Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, благодаря чему он остался жив, — рассказали о подробностях происшествия в СУ СКР по Ярославской области.