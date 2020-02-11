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Криминал

Теперь уедут надолго: суд озвучил приговор попутчикам, воткнувшим нож в горло водителю на трассе

Ярославцу едва удалось спастись

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Водитель взял попутчиков и еле выжил

Водитель взял попутчиков и еле выжил

35-летний водитель из Ярославля еле выжил после того, как подхватил попутчиков на трассе. В январе 2019-го он согласился подвести двух голосовавших молодых людей: 20 и 21-летнего парней. Это решение обернулось для него ужасными последствиями: попутчики накинулись на водителя, начав неистово наносить удары ножом, попадая в грудь, целясь в горло. 

— Потерпевший, оказывая активное сопротивление, остановил автомобиль, выбрался из салона и попросил помощи у проезжавших мимо водителей. В это время подсудимые покинули место происшествия, однако впоследствии были задержаны сотрудниками полиции. Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, благодаря чему он остался жив, — рассказали о подробностях происшествия в СУ СКР по Ярославской области.

Оба попутчика были в тот вечер под действием наркотиков, они собирались угнать машину. У обоих были уголовные дела за угоны, поэтому в этот раз приговор они услышали суровый: 9 с половиной лет и 10 лет колонии строгого режима. 

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нападение на водителяпопутчики
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КОММЕНТАРИИ (3)

ваш господин
11 фев 2020 в 15:31

коротка и неказиста жизнь обычного таксиста 😁