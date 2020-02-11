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Криминал

Делал всё один: в Ярославле УФСБ задержало самостоятельного наркодилера

У него забрали килограмм наркотиков

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Молодой мужчина имел клиентов в Ярославской и Костромской областях

Молодой мужчина имел клиентов в Ярославской и Костромской областях

26-летний официально безработный ярославец сядет в колонию за торговлю наркотиками. Мужчину задержали оперативники УФСБ по Ярославской области. Наркодилер продавал синтетические смеси клиентам из Ярославской и Костромской областей через интернет-магазин.

— Обвиняемый также лично делал тайниковые закладки. В момент задержания наркоторговец имел при себе более 500 граммов синтетического наркотика «соль», — рассказали в региональном управлении ФСБ. — По месту жительства обнаружили и изъяли ещё большее 500 граммов разнообразных наркотических веществ. 

Суд отправил ярославца в колонию на шесть лет. 

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наркотикиУФСБ
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
11 фев 2020 в 08:19

6 лет? Молодому наркоторговцу
за 1 кило дали 6 лет???!!
Мне дали 8.6 лет за 20 грамм.