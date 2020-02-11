Делал всё один: в Ярославле УФСБ задержало самостоятельного наркодилера

26-летний официально безработный ярославец сядет в колонию за торговлю наркотиками. Мужчину задержали оперативники УФСБ по Ярославской области. Наркодилер продавал синтетические смеси клиентам из Ярославской и Костромской областей через интернет-магазин.

— Обвиняемый также лично делал тайниковые закладки. В момент задержания наркоторговец имел при себе более 500 граммов синтетического наркотика «соль», — рассказали в региональном управлении ФСБ. — По месту жительства обнаружили и изъяли ещё большее 500 граммов разнообразных наркотических веществ.