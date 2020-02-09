«Сделали из сына Чикатило»: мать ярославца, убившего парня у торгового центра, затравили по телефону

Драка у торгового центра в Ярославле закончилась смертью одного из участников

В редакцию 76.RU обратилась мать 27-летнего ярославца, который во время драки у торгового центра убил молодого мужчину. Женщина говорит, что после случившегося её затравили. И рассказала свою версию всей этой истории.

— Мне всё время названивают и говорят гадости, угрожают, — говорит Наталья.

Женщина уверяет, что её сын и погибший не были приятелями. Связывало их косвенно лишь одно — погибший, как она говорит, был должен деньги другому человеку, а тот, в свою очередь, — сыну Натальи.

Женщина успела поговорить с сыном. Тот говорит, что со стороны того мужчины были агрессивные выпады и провокации. Летальный исход наступил уже после второго удара со стороны сына Натальи.