«Сделали из сына Чикатило»: мать ярославца, убившего парня у торгового центра, затравили по телефону

В редакцию 76.RU обратилась мать 27-летнего ярославца, который во время драки у торгового центра убил молодого мужчину. Женщина говорит, что после случившегося её затравили. И рассказала свою версию всей этой истории.
— Мне всё время названивают и говорят гадости, угрожают, — говорит Наталья.
Женщина уверяет, что её сын и погибший не были приятелями. Связывало их косвенно лишь одно — погибший, как она говорит, был должен деньги другому человеку, а тот, в свою очередь, — сыну Натальи.
Женщина успела поговорить с сыном. Тот говорит, что со стороны того мужчины были агрессивные выпады и провокации. Летальный исход наступил уже после второго удара со стороны сына Натальи.
— Я соболезную маме погибшего, эту утрату не восполнить ничем... Но из моего сына уже сделали Чикатило. Я не буду выгораживать его. Но хочу, чтобы хотя бы не травили, — говорит Наталья.
Драка у торгового центра в Заволжском районе произошла 5 февраля.
— В ходе конфликта 27-летний мужчина нанес два удара кулаком в голову 29-летнему мужчине. От полученных повреждений тот скончался, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.