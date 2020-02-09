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Криминал

«Сделали из сына Чикатило»: мать ярославца, убившего парня у торгового центра, затравили по телефону

Женщина рассказала, как произошла драка

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Драка у торгового центра в Ярославле закончилась смертью одного из участников

Драка у торгового центра в Ярославле закончилась смертью одного из участников

В редакцию 76.RU обратилась мать 27-летнего ярославца, который во время драки у торгового центра убил молодого мужчину. Женщина говорит, что после случившегося её затравили. И рассказала свою версию всей этой истории.

— Мне всё время названивают и говорят гадости, угрожают, — говорит Наталья.

Женщина уверяет, что её сын и погибший не были приятелями. Связывало их косвенно лишь одно — погибший, как она говорит, был должен деньги другому человеку, а тот, в свою очередь, — сыну Натальи. 

Женщина успела поговорить с сыном. Тот говорит, что со стороны того мужчины были агрессивные выпады и провокации. Летальный исход наступил уже после второго удара со стороны сына Натальи.

— Я соболезную маме погибшего, эту утрату не восполнить ничем... Но из моего сына уже сделали Чикатило. Я не буду выгораживать его. Но хочу, чтобы хотя бы не травили, — говорит Наталья.

Драка у торгового центра в Заволжском районе произошла 5 февраля.

— В ходе конфликта 27-летний мужчина нанес два удара кулаком в голову 29-летнему мужчине. От полученных повреждений тот скончался, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Версия Следственного комитета.

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дракакриминал
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
9 фев 2020 в 21:56

Ваш сын убил... кого-то травят кого-то не вернуть...

Юрий
9 фев 2020 в 21:27

Все воспитания выродков от взрослых выродков