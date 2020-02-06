Продавали личные данные людей: в Ярославле эфэсбэшники поймали преступников, орудовавших по всей России

В Ярославской области сотрудники ФСБ вычислили банду преступников, которая через интернет торговала информацией о телефонных соединениях абонентов и банковскими данными людей. При этом проворачивать дела злоумышленникам удавалось в центральных регионах, Приволжье и Сибири. Всё потому, что они были в сговоре с банковскими работниками и работников сотовых операторов.



— Мы выяснили, что предложения о продаже конфиденциальной информации публиковали в интернете, а с клиентами договаривались через Telegram, — сообщили 76.RU в Управлении ФСБ России по Ярославской области.



Также в ведомстве рассказали, что во время следствия удалось задержать организаторов группировки — двух граждан России, имевших авторитет в среде так называемых «продавцов» компьютерной информации. Возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».



Теперь преступников могут посадить за решётку на серьезные сроки. Суд уже вынес приговор по другому громкому делу, где эфэсбэшники поймали закладчика.

