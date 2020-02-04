Стыдно идти в школу: ярославец слил в соцсети интимные фото семиклассницы

— Версии есть разные: кто-то говорит, что она за деньги продала свои фотографии; некоторые считают, что не ожидала предательства и поделилась снимками со своим возлюбленным; а есть и те, кто считает, что её шантажировали и вынудили сделать такие кадры, — говорят ученики школы.

В одной из ярославских школ дети сейчас обсуждают инцидент, связанный с одной из учениц. Фото обнажённой семиклассницы увидели другие школьники. Страшно представить, что после этого испытала девочка.

— Девочку шантажировал 22-летний парень, — думает директор школы.



Педагоги уверяют, что семиклассница стойко справилась со стрессом от пережитого.



— Её эмоциональное состояние стабильное, — уверяет школьный психолог.



Сейчас класс, в котором учится девочка, на карантине, поэтому ребёнок в школу не ходит. Родители сообщили в школу, что будут рассматривать вариант перехода в другую.



— По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — Проводятся следственные действия.



Следственное управление обращает внимание на то, что общение детей с незнакомыми людьми в сети интернет является небезопасным. Родителям несовершеннолетних также стоит всегда проявлять максимальную бдительность в этом вопросе. С целью незамедлительного реагирования на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних, в том числе в области киберпреступности, в следственном управлении СКР по Ярославской области в круглосуточном режиме организована работа телефонной линии «Ребенок в опасности». И дети, и взрослые могут позвонить по телефонным номерам: 8-800-707-21-23, (4852) 45-93-79 или 123 и сообщить о таких фактах.

