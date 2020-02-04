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Криминал Эксклюзив

Стыдно идти в школу: ярославец слил в соцсети интимные фото семиклассницы

Что сейчас с ребёнком

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Девочка не поняла, чем грозит ей излишняя откровенность

Девочка не поняла, чем грозит ей излишняя откровенность

В одной из ярославских школ дети сейчас обсуждают инцидент, связанный с одной из учениц. Фото обнажённой семиклассницы увидели другие школьники. Страшно представить, что после этого испытала девочка.

— Версии есть разные: кто-то говорит, что она за деньги продала свои фотографии; некоторые считают, что не ожидала предательства и поделилась снимками со своим возлюбленным; а есть и те, кто считает, что её шантажировали и вынудили сделать такие кадры, — говорят ученики школы.

В руководстве школы склоняются к последнему варианту.

— Девочку шантажировал 22-летний парень, — думает директор школы.

Педагоги уверяют, что семиклассница стойко справилась со стрессом от пережитого.

— Её эмоциональное состояние стабильное, — уверяет школьный психолог.

Сейчас класс, в котором учится девочка, на карантине, поэтому ребёнок в школу не ходит. Родители сообщили в школу, что будут рассматривать вариант перехода в другую.

— По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — Проводятся следственные действия.

Следственное управление обращает внимание на то, что общение детей с незнакомыми людьми в сети интернет является небезопасным. Родителям несовершеннолетних также стоит всегда проявлять максимальную бдительность в этом вопросе. С целью незамедлительного реагирования на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних, в том числе в области киберпреступности, в следственном управлении СКР по Ярославской области в круглосуточном режиме организована работа телефонной линии «Ребенок в опасности». И дети, и взрослые могут позвонить по телефонным номерам: 8-800-707-21-23, (4852) 45-93-79 или 123 и сообщить о таких фактах.

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КОММЕНТАРИИ (16)

Лимонадный Джо
4 фев 2020 в 13:20

Вылепить ему на полную катушку за растление малолетних и распространение детской порнографии. Чтоб другие думали на будущее что такое даром не проходит.

гость
4 фев 2020 в 13:33

ну что же...
зададимся парой вопросов:
как появились и/или кто сделал интимные фото семиклассницы?
как они "попали" в распоряжение однокласника?
по всей видимости психология в школе на таком уровне, что пора приглашать психиатров...
к школнице и родителям школьницы...
ах да... и еще, как числится семья в органах опеки, как добропорядочная?
кто, там, отвечает на такие вопросы?

Гость
4 фев 2020 в 13:26

Нормально деточку воспитали! В 13 лет интимные фото! Что ей двигало и чем она думала делая такие фото? Для чего и зачем?