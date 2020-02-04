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Криминал

Бери что хочешь: мужчина обогатился на невнимательности сотрудников ярославских офисов

В прокуратуре рассказали о его преступной схеме

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Мужчина обчищал ярославские офисы, бани, спорткомплексы. Но попался

Мужчина обчищал ярославские офисы, бани, спорткомплексы. Но попался

В Ярославле осудили 43-летнего мужчину, который промышлял на хищениях из офисов. Причем, как выяснилось, сделать это преступнику было совсем не сложно. Он больше десятка раз заходил в различные служебные помещения, пользуясь тем, что сотрудников просто не было на месте. При этом двери в офисы оставались открытыми.

— Из одного офиса на Вспольинском поле подсудимый похитил из кармана висевшей на вешалке куртки 33 тысячи рублей, а с подоконника — 5 пачек сигарет на сумму 675 рублей. Из кабинета администратора бани на Большой Октябрьской он похитил кошелек с 51 тысячей рублей, а из раздевалки спорткомплекса «Атлант» на улице Павлова из ящика для хранения личных вещей похитил сотовый телефон, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

На суде свою вину мужчина признал. В итоге его приговорили к 4 годам заключения в исправительной колонии общего режима.

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обворовывал офисы
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
4 фев 2020 в 11:03

украл , выпил , в тюрьму , романтика )) Сколько он в общей суме уркал , тысяч 100 ) и на 4 года , а вон тут писали мульёнами , миллиардами тырят и условно )

гость
4 фев 2020 в 10:59

ну что же,
ждем комментариев тех начнет оправдывать очередного Робин Гуда.
дескать сами виноваты,
нарушили правила,
оставили ценные вещи и двери открытыми.
храните деньги в баке а, зубы на полке...
ну-с...
начинайте!

111
4 фев 2020 в 10:07

Прикольно, кошель с 28 р на обратный проезд тиснули, сказал, что 51 тыр лежала)))