Бери что хочешь: мужчина обогатился на невнимательности сотрудников ярославских офисов

В Ярославле осудили 43-летнего мужчину, который промышлял на хищениях из офисов. Причем, как выяснилось, сделать это преступнику было совсем не сложно. Он больше десятка раз заходил в различные служебные помещения, пользуясь тем, что сотрудников просто не было на месте. При этом двери в офисы оставались открытыми.



— Из одного офиса на Вспольинском поле подсудимый похитил из кармана висевшей на вешалке куртки 33 тысячи рублей, а с подоконника — 5 пачек сигарет на сумму 675 рублей. Из кабинета администратора бани на Большой Октябрьской он похитил кошелек с 51 тысячей рублей, а из раздевалки спорткомплекса «Атлант» на улице Павлова из ящика для хранения личных вещей похитил сотовый телефон, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

