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Криминал Задержали заммэра

«Я готов сдать загранпаспорт»: суд рассмотрел просьбу Рината Бадаева выпустить его из СИЗО

Жалобу адвоката на избранную меру бывшему заместителю мэра Ярославля рассмотрел областной суд

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Подозреваемый в получении взятки Ринат Бадаев участвовал в заседании суда по видеосвязи

Подозреваемый в получении взятки Ринат Бадаев участвовал в заседании суда по видеосвязи

Сегодня в Ярославский областной суд рассмотрел жалобу адвоката бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева по избранной ему мере пресечения. Защитник потребовал изменить её на домашний арест с проживанием в Ярославле. Также он попросил учесть, что у его подзащитного трое детей, пожилые родители и предоставил положительную характеристику с места работы.

— Решение о заключении под стражу неразумно и необоснованно, — уверен адвокат Дмитрий Никитин. — Следствие не предоставило никаких доказательств того, что подзащитный получал деньги. Есть лишь показания. Сам Бадаев не подтвердил, что деньги, которые у него нашли в ходе обыска, были взяткой.

Адвокат предоставил суду договор на аренду жилья в Ярославле на улице Мамонтова, где Бадаев может жить при домашнем аресте.

— Я поддерживаю сказанное адвокатом. И добавлю — я не намерен скрываться, готов сдать загранпаспорт. Считаю заключение меня под стражу чрезмерно высокой мерой, — сказал Бадаев.

Прокурор посчитала, что нужно оставить Бадаева под арестом:

— Он обвиняется в тяжком преступлении коррупционной направленности при исполнении служебных обязанностей. Он имеет связи на работе и может оказывать давление на свидетелей, скрыть предметы, которые могут быть нужны следствию. Медицинских противопоказаний к заключению под стражу у него нет.

Адвокат с мнением прокурора не согласился.

— Бадаев был уволен и не сможет оказывать давления. Кроме того, домашний арест подразумевает ограниченность действий — перемещений, телефонных разговоров.

В итоге Бадаев попросил домашний арест, но суд в этом прошении ему отказал. Подозреваемый в получении взятки останется в СИЗО.

Заместителя мэра по градостроительству Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки. Дома у него нашли крупные суммы в рублях и валюте, а также оружие. В пятницу, 17 января, суд арестовал Бадаева на два месяца, до этого он за пару дней быстро успел написать заявление об увольнении из мэрии.

Коротко вся история здесь, также мы вели онлайн-трансляцию из зала суда.

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коррупциякриминалвзяткаРинат Бадаев
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КОММЕНТАРИИ (5)

Деолигия
3 фев 2020 в 15:59

хитрый жулик)))... в Белоруссию загран не нужен, а там иди куда хочешь...

гость
3 фев 2020 в 15:16

Пускай ишак сидит,похлёбку ест общаковскую,а то хочет удрать через белоруссию,знаем мы пути выезда со страны.

Гость
3 фев 2020 в 15:06

Адвокат не видит разницы между "был уволен" и "уволился по собственному желанию"? И может раскроют все же секрет такого скоропалительного увольнения по собственному желанию? Неужели это увольнение никак не связано с задержанием Бадаева? Ну надо же так по ушам ездить нагло.