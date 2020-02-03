«Я готов сдать загранпаспорт»: суд рассмотрел просьбу Рината Бадаева выпустить его из СИЗО

Сегодня в Ярославский областной суд рассмотрел жалобу адвоката бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева по избранной ему мере пресечения. Защитник потребовал изменить её на домашний арест с проживанием в Ярославле. Также он попросил учесть, что у его подзащитного трое детей, пожилые родители и предоставил положительную характеристику с места работы.



— Решение о заключении под стражу неразумно и необоснованно, — уверен адвокат Дмитрий Никитин. — Следствие не предоставило никаких доказательств того, что подзащитный получал деньги. Есть лишь показания. Сам Бадаев не подтвердил, что деньги, которые у него нашли в ходе обыска, были взяткой.



Адвокат предоставил суду договор на аренду жилья в Ярославле на улице Мамонтова, где Бадаев может жить при домашнем аресте.



— Я поддерживаю сказанное адвокатом. И добавлю — я не намерен скрываться, готов сдать загранпаспорт. Считаю заключение меня под стражу чрезмерно высокой мерой, — сказал Бадаев.



Прокурор посчитала, что нужно оставить Бадаева под арестом:



— Он обвиняется в тяжком преступлении коррупционной направленности при исполнении служебных обязанностей. Он имеет связи на работе и может оказывать давление на свидетелей, скрыть предметы, которые могут быть нужны следствию. Медицинских противопоказаний к заключению под стражу у него нет.



Адвокат с мнением прокурора не согласился.



— Бадаев был уволен и не сможет оказывать давления. Кроме того, домашний арест подразумевает ограниченность действий — перемещений, телефонных разговоров.



В итоге Бадаев попросил домашний арест, но суд в этом прошении ему отказал. Подозреваемый в получении взятки останется в СИЗО.

