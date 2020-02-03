«Я готов сдать загранпаспорт»: суд рассмотрел просьбу Рината Бадаева выпустить его из СИЗО

Сегодня в Ярославский областной суд рассмотрел жалобу адвоката бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева по избранной ему мере пресечения. Защитник потребовал изменить её на домашний арест с проживанием в Ярославле. Также он попросил учесть, что у его подзащитного трое детей, пожилые родители и предоставил положительную характеристику с места работы.
— Решение о заключении под стражу неразумно и необоснованно, — уверен адвокат Дмитрий Никитин. — Следствие не предоставило никаких доказательств того, что подзащитный получал деньги. Есть лишь показания. Сам Бадаев не подтвердил, что деньги, которые у него нашли в ходе обыска, были взяткой.
Адвокат предоставил суду договор на аренду жилья в Ярославле на улице Мамонтова, где Бадаев может жить при домашнем аресте.
— Я поддерживаю сказанное адвокатом. И добавлю — я не намерен скрываться, готов сдать загранпаспорт. Считаю заключение меня под стражу чрезмерно высокой мерой, — сказал Бадаев.
Прокурор посчитала, что нужно оставить Бадаева под арестом:
— Он обвиняется в тяжком преступлении коррупционной направленности при исполнении служебных обязанностей. Он имеет связи на работе и может оказывать давление на свидетелей, скрыть предметы, которые могут быть нужны следствию. Медицинских противопоказаний к заключению под стражу у него нет.
Адвокат с мнением прокурора не согласился.
— Бадаев был уволен и не сможет оказывать давления. Кроме того, домашний арест подразумевает ограниченность действий — перемещений, телефонных разговоров.
В итоге Бадаев попросил домашний арест, но суд в этом прошении ему отказал. Подозреваемый в получении взятки останется в СИЗО.
Заместителя мэра по градостроительству Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки. Дома у него нашли крупные суммы в рублях и валюте, а также оружие. В пятницу, 17 января, суд арестовал Бадаева на два месяца, до этого он за пару дней быстро успел написать заявление об увольнении из мэрии.
Коротко вся история здесь, также мы вели онлайн-трансляцию из зала суда.