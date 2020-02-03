В Тутаеве эвакуировали целый дом из-за жильца с гранатой

В Ярославской области из-за угроз жителя эвакуировали целый дом. ЧП произошло в Тутаеве 2 февраля, где 38-летний житель трёхэтажного дома угрожал соседям расправой.

— В полицию обратился один из жителей дома, рассказав, что сосед угрожал, демонстрируя предмет, похожий на гранату, после чего закрылся в квартире, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

К дому выехали оперативники полиции, Росгвардия, эвакуировали всех жителей, а потом зашли в квартиру угрожавшего. У него действительно нашли гранату, но она оказалась лишь макетом настоящего оружия. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело об угрозе убийством. По этой статье он может лишиться свободы на срок до двух лет.