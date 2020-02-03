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Криминал

В Тутаеве эвакуировали целый дом из-за жильца с гранатой

Мужчина угрожал соседям расправой

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Из-за угроз жителя эвакуировали целый дом&nbsp;

Из-за угроз жителя эвакуировали целый дом 

В Ярославской области из-за угроз жителя эвакуировали целый дом. ЧП произошло в Тутаеве 2 февраля, где 38-летний житель трёхэтажного дома угрожал соседям расправой.

— В полицию обратился один из жителей дома, рассказав, что сосед угрожал, демонстрируя предмет, похожий на гранату, после чего закрылся в квартире, — рассказали в УМВД по Ярославской области. 

К дому выехали оперативники полиции, Росгвардия, эвакуировали всех жителей, а потом зашли в квартиру угрожавшего. У него действительно нашли гранату, но она оказалась лишь макетом настоящего оружия. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело об угрозе убийством. По этой статье он может лишиться свободы на срок до двух лет.

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