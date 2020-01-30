Молодой грабитель, пугавший людей игрушечным пистолетом, пойдёт под суд

В Ярославле полицейские завершили расследование уголовного дела по серийным грабежам в разных районах города. Везде орудовал один и тот же человек. Им оказался 21-летний ярославец. Действовал по простой схеме: закрывал лицо капюшоном, наставлял на сотрудников офисов пистолет и забирал деньги. Пистолет был игрушечный, но выглядел как настоящий. Схватили его после грабежа в Заволжском районе.

— По такой же схеме были совершены несколько разбоев в офисах микрозаймов и торговых павильонах во Фрунзенском, Ленинском районах Ярославля и Некрасовском районе, — рассказали в УМВД по Ярославской области.