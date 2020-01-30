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Криминал

Молодой грабитель, пугавший людей игрушечным пистолетом, пойдёт под суд

Ярославец обносил офисы микрозаймов

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Примерно в таком виде парень и грабил магазины

Примерно в таком виде парень и грабил магазины

В Ярославле полицейские завершили расследование уголовного дела по серийным грабежам в разных районах города. Везде орудовал один и тот же человек. Им оказался 21-летний ярославец. Действовал по простой схеме: закрывал лицо капюшоном, наставлял на сотрудников офисов пистолет и забирал деньги. Пистолет был игрушечный, но выглядел как настоящий. Схватили его после грабежа в Заволжском районе.

— По такой же схеме были совершены несколько разбоев в офисах микрозаймов и торговых павильонах во Фрунзенском, Ленинском районах Ярославля и Некрасовском районе, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Уголовное дело по пяти эпизодам направлено в суд.

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ограбление
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КОММЕНТАРИИ (3)

ваш господин
30 янв 2020 в 10:40

благое дело вершил робин гуд😁

Гость
30 янв 2020 в 09:54

Только написал, тут же статью поправили((((

Гость
30 янв 2020 в 09:52

231 летний дед)))