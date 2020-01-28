Пугает то, что знают имя: мошенники изобрели новые способы украсть деньги со счетов

Когда люди перестали верить в СМС и звонки со словами «ваш сын попал в беду», мошенники нашли новый рычаг запугивания — деньги. Однако жители перестали верить в то, что кто-то заблокировал их карту, или в то, что кто-то снимает с нее крупную сумму денег. Страшнее всего теперь оказаться жертвой займа или кредита, поэтому именно это и сообщают пользователям.

Обладателей телефонов разводят на деньги все более изощренными способами, однако специалисты по кибербезопасности считают, что ничего нового мошенники не изобретают, а лишь дополняют уже когда-то работающие схемы.

— Звонят по-прежнему якобы из банка. Сообщают: «На ваше имя взят кредит, и нужно предпринять срочные меры». Затем мошенник диктует некий алгоритм действий, жертва всё послушно выполняет и лишается денег, — рассказывает специалист по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко.



Жертве говорят, что нужно перейти по присланной ссылке, чтобы остановить оформление. Когда доверчивый пользователь переходит по ней, в его телефон проникают мошенники и получают удаленный доступ ко всем счетам клиента через мобильные приложения.

Специалисты рассказали, что больше всего пользователей пугает то, что звонящие знают их имена, а значит, возникают сомнения относительно того, что это мошенники.



— Важно помнить, что сотрудники банков не звонят клиентам с просьбой сообщить данные банковской карты или код из СМС-сообщения, с иными странными предложениями. Если такой звонок все же поступил и заставил вас волноваться, повесьте трубку и перезвоните в банк самостоятельно, — напомнили в банке.

