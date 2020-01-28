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Криминал

Пугает то, что знают имя: мошенники изобрели новые способы украсть деньги со счетов

В телефоны ярославцев проникает вирус

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Ярославцев попросили звонить в банк и самостоятельно проверять информацию&nbsp;

Ярославцев попросили звонить в банк и самостоятельно проверять информацию 

Обладателей телефонов разводят на деньги все более изощренными способами, однако специалисты по кибербезопасности считают, что ничего нового мошенники не изобретают, а лишь дополняют уже когда-то работающие схемы.

Когда люди перестали верить в СМС и звонки со словами «ваш сын попал в беду», мошенники нашли новый рычаг запугивания — деньги. Однако жители перестали верить в то, что кто-то заблокировал их карту, или в то, что кто-то снимает с нее крупную сумму денег. Страшнее всего теперь оказаться жертвой займа или кредита, поэтому именно это и сообщают пользователям.

— Звонят по-прежнему якобы из банка. Сообщают: «На ваше имя взят кредит, и нужно предпринять срочные меры». Затем мошенник диктует некий алгоритм действий, жертва всё послушно выполняет и лишается денег, — рассказывает специалист по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко.

Жертве говорят, что нужно перейти по присланной ссылке, чтобы остановить оформление. Когда доверчивый пользователь переходит по ней, в его телефон проникают мошенники и получают удаленный доступ ко всем счетам клиента через мобильные приложения.

Специалисты рассказали, что больше всего пользователей пугает то, что звонящие знают их имена, а значит, возникают сомнения относительно того, что это мошенники.

— Важно помнить, что сотрудники банков не звонят клиентам с просьбой сообщить данные банковской карты или код из СМС-сообщения, с иными странными предложениями. Если такой звонок все же поступил и заставил вас волноваться, повесьте трубку и перезвоните в банк самостоятельно, — напомнили в банке.

Ярославцев попросили никогда не выполнять действия, которые диктуют по телефону, а также напомнили, что лучше не светить личной информацией в социальных сетях, ведь ко всему, что появляется в интернете, можно получить доступ.

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мошенничество
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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
28 янв 2020 в 11:39

по поводу кражи ваших персональных данных обращайтесь на прямую к пудингу😁