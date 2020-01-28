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Криминал

Взяли молодого авторитета: в Ярославской области арестовали влиятельного вора в законе

Криминального авторитета из Рыбинска впервые арестовали по новой уголовной статье

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В Рыбинске арестовали вора в законе

В Рыбинске арестовали вора в законе

В Ярославской области задержали влиятельного вора в законе. 31-летнему мужчине инкриминируют преступление, предусмотренное статьей «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Как уточнили в пресс-службе региональной полиции, данная статья начала действовать только с апреля 2019 года и в Ярославской области ее применили впервые.

— Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области собраны материалы, которые указывают, что мужчина в течение 2019 года и на момент задержания сотрудниками полиции занимал один из высших титулов в преступной иерархии на территории Рыбинска, подчинял своей воле лиц, имеющих более низкий статус, обладал организационно-распорядительными функциями, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи, занимался разрешением криминальных споров, — рассказали в полиции.

Известно, что ранее мужчина был судим за убийство. 27 января ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Криминальному авторитету грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом до пяти миллионов рублей.

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вор в законекриминальный авторитетРыбинск
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КОММЕНТАРИИ (13)

Гость
28 янв 2020 в 11:26

Криминальных авторитетов начали судить,..а когда начнут судить авторитетов от политики ?!

Страна воров
28 янв 2020 в 10:51

Из газет разных лет. 2016 год. "По рекомендации правительства российские учителя массово уходят в бизнес. " 2036 год. "На должность директора научного института приглашается специалист владеющий таблицей умножения". "Работа офис менеджера. Знание букв обязательно". "Бэром на работа тажикских праграмыстов".

ваш господин
28 янв 2020 в 10:09

членам ер позволяются некие шалости 😁