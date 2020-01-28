Взяли молодого авторитета: в Ярославской области арестовали влиятельного вора в законе

В Ярославской области задержали влиятельного вора в законе. 31-летнему мужчине инкриминируют преступление, предусмотренное статьей «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Как уточнили в пресс-службе региональной полиции, данная статья начала действовать только с апреля 2019 года и в Ярославской области ее применили впервые.



— Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области собраны материалы, которые указывают, что мужчина в течение 2019 года и на момент задержания сотрудниками полиции занимал один из высших титулов в преступной иерархии на территории Рыбинска, подчинял своей воле лиц, имеющих более низкий статус, обладал организационно-распорядительными функциями, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи, занимался разрешением криминальных споров, — рассказали в полиции.

