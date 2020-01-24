Приставил нож к горлу 12-летнего мальчика и изнасиловал: в Ярославле осудили педофила

В Ярославле прошел суд над педофилом и грабителем. 59-летний мужчина в апреле 2019 года напал в Ярославле на 12-летнего мальчика.



— Приставив к горлу нож и угрожая убийством, он совершил в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера и похитил у него сотовый телефон за 22 тысячи рублей, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.



Спустя два дня жертвой преступника стала 38-летняя женщина из Ярославского района. У нее злоумышленники отобрал сотовый телефон и деньги.

