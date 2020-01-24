25 января суббота
СЕЙЧАС +0°С
usd 61.80
eur 68.29
СЕЙЧАС +0°С
usd 61.80
eur 68.29

Все новости

Все новости
Криминал

Приставил нож к горлу 12-летнего мальчика и изнасиловал: в Ярославле осудили педофила

Какой приговор вынес суд извращенцу

1 387
2 Обсудить

Поделиться

В Ярославле осудили педофила, напавшего на 12-летнего мальчика

В Ярославле осудили педофила, напавшего на 12-летнего мальчика

В Ярославле прошел суд над педофилом и грабителем. 59-летний мужчина в апреле 2019 года напал в Ярославле на 12-летнего мальчика.

— Приставив к горлу нож и угрожая убийством, он совершил в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера и похитил у него сотовый телефон за 22 тысячи рублей, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Спустя два дня жертвой преступника стала 38-летняя женщина из Ярославского района. У нее злоумышленники отобрал сотовый телефон и деньги.

При этом мужчина вообще не должен был находиться в местах преступлений. Так как в апреле 2018 года он освободился из тюрьмы, где сидел за грабеж, за ним был установлен административный надзор. Эта мера не позволяет без уведомления полиции покидать место жительства. А жил преступник в Гаврилов-Яме. Нарушитель пренебрег правилами и начал бродяжничать по территории Ярославской области.

— Приговором Ярославского областного суда злоумышленнику назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Также по результатам расследования внесено представление в адрес руководства органов внутренних дел с требованием устранить нарушения, которые способствовали совершению данных преступлений, и не допускать их впредь, — добавили в СУ СКР по Ярославской области.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

педофилСледственный комитет
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
24 янв 2020 в 23:17

страна беззакония.

Гость
24 янв 2020 в 22:34

Смерть гаду