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Криминал Задержали заммэра

Экс-заммэра Ярославля Ринат Бадаев пожаловался на решение суда о своём аресте

Об этом сообщили представители защиты арестованного бывшего чиновника

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Суд отправил подозреваемого в получении взятки Рината Бадаева в СИЗО

Суд отправил подозреваемого в получении взятки Рината Бадаева в СИЗО

Адвокат бывшего заместителя мэра Ярославля, которого накануне отправили в следственный изолятор, сообщил, что его подзащитный не согласен с избранной ему мерой пресечения. Как сообщил источник 76.RU, представители защиты арестованного направили в суд апелляционную жалобу на вынесенное постановление.

— На сегодняшний день жалоба в суд не поступала, — сообщила официальный представитель суда Ольга Козвлова.

Мэр Ярославля Владимир Волков прокомментировал арест своего заместителя

Заместителя мэра по градостроительству Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки. Дома у него нашли крупные суммы в рублях и валюте, а также оружие. В пятницу, 17 января, суд арестовал Бадаева на два месяца, до этого он за пару дней быстро успел написать заявление об увольнении из мэрии. 

Коротко вся история здесь, также мы вели онлайн-трансляцию из зала суда.

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криминалвзяткаРинат Бадаев
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