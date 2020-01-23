Экс-заммэра Ярославля Ринат Бадаев пожаловался на решение суда о своём аресте

Адвокат бывшего заместителя мэра Ярославля, которого накануне отправили в следственный изолятор, сообщил, что его подзащитный не согласен с избранной ему мерой пресечения. Как сообщил источник 76.RU, представители защиты арестованного направили в суд апелляционную жалобу на вынесенное постановление.



— На сегодняшний день жалоба в суд не поступала, — сообщила официальный представитель суда Ольга Козвлова.

