Не успел доработать до конца: в мэрии Ярославля рассказали об увольнении арестованного Рината Бадаева

В суд Ринат Бадаев явился уже в статусе бывшего чиновника — перед задержанием он уволился из мэрии

В мэрии Ярославля сообщили, что задержанный за получение взятки заммэра Ринат Бадаев несколько дней назад уволился со своей должности.



— Ринат Бадаев написал заявление на увольнение по собственному желанию 13 января, а его последним рабочим днём стало 16 января, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе мэрии Ярославля.



Правда, в свой последний рабочий день Бадаев уже не вышел, что подтвердила его секретарь. В ночь с 15-го на 16-е число к нему домой с обыском пришли силовики. У него дома нашли деньги в рублях и долларах, а в машине — оружие. После чиновник был задержан. Сегодня суд отправил его под арест на 2 месяца.

