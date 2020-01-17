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Криминал

Не успел доработать до конца: в мэрии Ярославля рассказали об увольнении арестованного Рината Бадаева

Суд отправил уволившегося перед задержанием чиновника в следственный изолятор

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В суд Ринат Бадаев явился уже в статусе бывшего чиновника — перед задержанием он уволился из мэрии

В суд Ринат Бадаев явился уже в статусе бывшего чиновника — перед задержанием он уволился из мэрии

В мэрии Ярославля сообщили, что задержанный за получение взятки заммэра Ринат Бадаев несколько дней назад уволился со своей должности.

— Ринат Бадаев написал заявление на увольнение по собственному желанию 13 января, а его последним рабочим днём стало 16 января, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе мэрии Ярославля.

Правда, в свой последний рабочий день Бадаев уже не вышел, что подтвердила его секретарь. В ночь с 15-го на 16-е число к нему домой с обыском пришли силовики. У него дома нашли деньги в рублях и долларах, а в машине — оружие. После чиновник был задержан. Сегодня суд отправил его под арест на 2 месяца.

Сейчас в кабинете заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева — пусто. Чистый стол без бумаг и документов. Есть ли уже претенденты на освободившееся после увольнения Рината Бадаева место в мэрии пока не говорят.

Заместителя мэра Ярославля (уже бывшего) подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Следователи полагают, что он просил 10% (1,2 миллиона рублей) от контракта у подрядчика, за что обещал потом своевременную приемку и оплату работ по контрактам. Все подробности по этому громкому делу мы собрали в один сюжет.

Коллеги Рината Бадаева говорят, что человек он довольно скрытный. Важные встречи любил проводить не на работе, а в ресторане. А перед входом в его рабочий кабинет стояла табличка, запрещающая заходить к чиновнику с мобильным телефоном.

До Рината Бадаева вопросы у органов были к двум заместителям мэра, работавшим в том же самом кабинете.

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криминалвзяткаРинат Бадаев
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КОММЕНТАРИИ (20)

Гость
17 янв 2020 в 20:16

А все потому что наш город уже давно стал кормушкой, и у нас ведут точечную застройку без всяких соглашений просто хочу тут строю хочу прямо на дороге будет дом,хватит уже нам их терпеть надоело пусть хоть один товарищ посидит и подумает о жителях а не о себе и не этих деньгах каторые они осваювают на точечную застройку!!!

Ринат Бабаев я
17 янв 2020 в 21:48

Я вот вам покажу!!! Когда с тюрьмы выйду!!!

Гость
17 янв 2020 в 21:05

Какой плохой кабинет! Уже третий случай для работающих в нем...