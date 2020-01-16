В доме повсюду кровь: в Ярославской области подросток напал с ножом на брата

Дикий случай произошел в Ярославском районе Ярославской области 14 января. 16-летний подросток напал с ножом на собственного брата. Произошло это в частном доме, где живет семья. Известно, что пострадавшему парню 23 года. Следователи говорят, что у него очень тяжелые ранения. За его жизнь сейчас борются врачи.
По предварительным данным, причиной происшествия стал личный конфликт между братьями. Что именно стало поводом для настолько агрессивного поведения подростка, пока неизвестно.
— Подозреваемый задержан. В отношение него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.
Сейчас идет расследование, назначены судебные экспертизы. В суд направлено ходатайство о заключении подростка под стражу.