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Криминал

В доме повсюду кровь: в Ярославской области подросток напал с ножом на брата

За жизнь пострадавшего борются врачи

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В доме, где произошло нападение, всюду кровь

В доме, где произошло нападение, всюду кровь

Дикий случай произошел в Ярославском районе Ярославской области 14 января. 16-летний подросток напал с ножом на собственного брата. Произошло это в частном доме, где живет семья. Известно, что пострадавшему парню 23 года. Следователи говорят, что у него очень тяжелые ранения. За его жизнь сейчас борются врачи.

По предварительным данным, причиной происшествия стал личный конфликт между братьями. Что именно стало поводом для настолько агрессивного поведения подростка, пока неизвестно.

След на одежде от удара ножом

След на одежде от удара ножом

— Подозреваемый задержан. В отношение него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Место преступления

Место преступления

Сейчас идет расследование, назначены судебные экспертизы. В суд направлено ходатайство о заключении подростка под стражу.

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криминалподросток напал на брата
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
16 янв 2020 в 19:25

До чего сейчас все жестокие,чуть что сразу за Травмат или за нож.......

ваш господин
16 янв 2020 в 15:09

это все из за кампутерных игр и азартного онанизма😁

Деревенский Щеголь
16 янв 2020 в 15:07

Все изза баб.