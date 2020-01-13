Одним ударом лишил жизни: ярославец убил свою подругу

Мужчина во время ссоры убил свою знакомую

В Ярославле 60-летнего мужчину подозревают в убийстве своей подруги. Всё произошло после зимних праздников, 9 января. Ярославец и его 40-летняя знакомая решили собраться и продолжили отмечать. Они накрыли стол в одной из квартир на улице Добрынина и стали выпивать.

Пока пили, поссорились. Мужчина разозлился и схватился за нож. Он ударил свою 40-летнюю знакомую в грудь. Женщина получила удар, который лишил ее жизни в считаные минуты.



— Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье «Убийство», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ярославской области.

