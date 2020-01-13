13 января понедельник
СЕЙЧАС +0°С
usd 60.95
eur 67.82
СЕЙЧАС +0°С
usd 60.95
eur 67.82

Все новости

Все новости
Криминал

Одним ударом лишил жизни: ярославец убил свою подругу

Праздничные посиделки вылились в ссору

954
1 Обсудить

Поделиться

Мужчина во время ссоры убил свою знакомую

Мужчина во время ссоры убил свою знакомую

В Ярославле 60-летнего мужчину подозревают в убийстве своей подруги. Всё произошло после зимних праздников, 9 января. Ярославец и его 40-летняя знакомая решили собраться и продолжили отмечать. Они накрыли стол в одной из квартир на улице Добрынина и стали выпивать.

Пока пили, поссорились. Мужчина разозлился и схватился за нож. Он ударил свою 40-летнюю знакомую в грудь. Женщина получила удар, который лишил ее жизни в считаные минуты.

— Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье «Убийство», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ярославской области.

Пока собираются доказательства произошедшего, в суд направлено прошение об аресте мужчины.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

убийство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
13 янв 2020 в 21:08

вот что значит пенсионный возраст. а обычно так убивают подружки дружков своих😁