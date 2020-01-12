Выносили пачками: в Ярославле поставщик и работник склада крали из гипермаркетов еду

В Ярославле несколько месяцев не могли поймать преступников, обворовывавших гипермаркеты. Из магазинов исчезал упаковками сыр. Ущерб насчитали на 100 тысяч рублей. Позже полиция нашла преступников: о кражах сговорились сотрудник компании-поставщика и сотрудник склада — двое 25-летних мужчин.
— В течение нескольких месяцев мужчины совершали кражи сыра со склада, — выяснили полицейские в ходе следствия. — Вину обвиняемые признали, ущерб возместили.
Дело в отношении них ещё только передано в суд.
Крупные кражи в магазинах — всё более частое явление. Однажды в Ярославле из гипермаркета вынесли терминал с деньгами.