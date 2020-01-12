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Криминал

Выносили пачками: в Ярославле поставщик и работник склада крали из гипермаркетов еду

В основном воровали сыр

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Из гипермаркетов воровали сыр

Из гипермаркетов воровали сыр

В Ярославле несколько месяцев не могли поймать преступников, обворовывавших гипермаркеты. Из магазинов исчезал упаковками сыр. Ущерб насчитали на 100 тысяч рублей. Позже полиция нашла преступников: о кражах сговорились сотрудник компании-поставщика и сотрудник склада — двое 25-летних мужчин.

— В течение нескольких месяцев мужчины совершали кражи сыра со склада, — выяснили полицейские в ходе следствия. — Вину обвиняемые признали, ущерб возместили.

Дело в отношении них ещё только передано в суд. 

Крупные кражи в магазинах — всё более частое явление. Однажды в Ярославле из гипермаркета вынесли терминал с деньгами.

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кражаГипермаркет
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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
12 янв 2020 в 12:03

Какой ужасссс! Или забыли, что совсем недавно, практически в каждой ярославской семье, были ворованные мясорубки с Моторного и сковородки с Красного маяка😁

ваш господин
12 янв 2020 в 11:17

так то не кража была , а заработная плата😁