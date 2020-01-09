Специально волок по земле несколько метров: пьяный лихач сбил гаишника

Серьезное происшествие случилось в Угличе Ярославской области. Здесь 24-летний водитель покалечил сотрудника ГИБДД. Произошло это в финале погони. Пьяный лихач отказался останавливаться по требованию ДПС и попытался скрыться, гоняя по улицам города. В итоге его догнали и заставили затормозить.
— Водитель отказался покинуть салон машины и начал движение назад с открытой дверью, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.
Он задел одного из полицейских. Тот потерял равновесие, ухватился за дверь. А водитель специально проволок его несколько метров по земле, пока автомобиль не врезался в здание. Медики зафиксировали у пострадавшего ушибы.
Происшествие случилось в декабре прошлого года. Сейчас нарушитель заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Идет расследование. Известно, что раньше преступник уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков.