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Криминал Застрелили маму 2 детей

«Малышам ничего не сказали»: похоронили маму двух детей, которую застрелил муж

Молодой женщине из Ярославской области было всего 22 года

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Убитой было всего 22 года

Убитой было всего 22 года

В Ярославской области прошли похороны 22-летней мамы двух детей, которую застрелил собственный муж

Малыши, которых во время расправы заперли в другой комнате, так и не поняли, что произошло.

— Им не сказали, что случилось... Они теперь будут у родственников, — рассказали друзья погибшей.

Трагедия произошла 1 января днем. Муж вернулся со смены (он работает таксистом) и застал дома жену с другим мужчиной. Съездил за охотничьим ружьём, вернулся, застрелил обоих, а потом убил себя. Позже выяснилось — муж не раз нападал на молодую жену, но бежать девушке было некуда.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
8 янв 2020 в 10:16

Он её бииил! Насилие в семье! Уйти не куда... Какая безысходность.. Жаль...

Дон Жуан
8 янв 2020 в 09:34

маму двух детей, которую застрелил муж, которая привела хахаля, который был знакомым мужа, который был таксистом, на предприятии, в котором работал хахаль.