«Малышам ничего не сказали»: похоронили маму двух детей, которую застрелил муж

В Ярославской области прошли похороны 22-летней мамы двух детей, которую застрелил собственный муж.

Малыши, которых во время расправы заперли в другой комнате, так и не поняли, что произошло.

— Им не сказали, что случилось... Они теперь будут у родственников, — рассказали друзья погибшей.

Трагедия произошла 1 января днем. Муж вернулся со смены (он работает таксистом) и застал дома жену с другим мужчиной. Съездил за охотничьим ружьём, вернулся, застрелил обоих, а потом убил себя. Позже выяснилось — муж не раз нападал на молодую жену, но бежать девушке было некуда.