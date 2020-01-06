В Ростовском районе поймали мужчину, воровавшего домашних животных

В Ярославской области полиция поймала мужчину, который похищал домашних питомцев. Недавно к защитникам порядка обратился 55-летний житель Ростовского района и рассказал, что у него украли 8 кроликов. Питомцы жили рядом с домом в отдельной постройке. Хозяин участка рассказал, что кто-то сорвал замок и проник в сарай. Когда мужчина вошел и увидел, что нет его ушастиков на месте, обратился в полицию.

Полиция искала похитителя недолго. Сотрудники заподозрили в краже 34-летнего местного жителя, который в итоге признался в своих злодеяниях.

