«Они сами впустили его». Подробности бойни в Данилове, где муж застрелил молодую жену и соперника

Трагедия в Данилове Ярославской области — 54-летний супруг застрелил 22-летнюю жену, застав её с другим. Убил и соперника. А затем и себя. Знакомые семьи рассказали, как всё произошло. Оказалось, даже соседи не сразу поняли, что случилось.

— Галя отмечала Новый год у подруги, все было хорошо, а утром уже была дома, куда и пришел её друг. А муж Вова вернулся со смены из таксопарка. Стучал в дверь, они не открывали. Он у соседей спросил, есть ли кто дома, соседи сказали, что вроде и нет. Он уехал, потом снова приехал — чуял, что дома они, — рассказала подруга погибшей.