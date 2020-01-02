«Они сами впустили его». Подробности бойни в Данилове, где муж застрелил молодую жену и соперника

Трагедия в Данилове Ярославской области — 54-летний супруг застрелил 22-летнюю жену, застав её с другим. Убил и соперника. А затем и себя. Знакомые семьи рассказали, как всё произошло. Оказалось, даже соседи не сразу поняли, что случилось.
— Галя отмечала Новый год у подруги, все было хорошо, а утром уже была дома, куда и пришел её друг. А муж Вова вернулся со смены из таксопарка. Стучал в дверь, они не открывали. Он у соседей спросил, есть ли кто дома, соседи сказали, что вроде и нет. Он уехал, потом снова приехал — чуял, что дома они, — рассказала подруга погибшей.
В итоге пара открыла дверь в дом. Внутрь разъярённый муж уже зашел с охотничьим ружьём. Детей увели в другую комнаты — малыши, так и не поняли, что произошло.
— Когда в доме стрелял, никто ничего не понял, там и не слышно было. А вот когда вышел к сарайке и убил себя, соседи услышали, сбежались, он там корчился на земле, — рассказала подруга.
В итоге молодая пара погибла на месте, а ревнивый муж скончался уже в больнице.