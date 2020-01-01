Застрелил молодую маму на глазах у дочек: подробности кровавой бойни в Данилове

Стали известны подробности трагедии в Данилове Ярославской области, где 54-летний муж застрелил 22-летнюю жену, застукав её с 34-летним мужчиной.



Как говорят местные, стрельбу Владимир открыл из охотничьего ружья. И от расправы над Галиной и Алексеем его не остановили даже дети - в доме находились полутора- и трёхлетний малыши.

- Детей жалко! - сокрушаются родные погибшей.

- Помощь детям нужна будет позже, - говорят друзья Галины. - Дай бог всё это сотрётся из их памяти...



Всё случилось днём 1 января. Владимир работал таксистом в местном таксопарке и в новогоднюю ночь у него была смена. Когда он вернулся, застал дома Галину с Алексеем. Он выстрелил в жену, в соперника, а потом попытался убить себя. Владимира отвезли в больницу, где он и скончался.