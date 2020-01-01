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Криминал Застрелили маму 2 детей Эксклюзив

Застрелил молодую маму на глазах у дочек: подробности кровавой бойни в Данилове

В Ярославской области муж убил супругу, застукав ее с другим, а потом убил себя

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Галине было всего 22 года

Галине было всего 22 года

Стали известны подробности трагедии в Данилове Ярославской области, где 54-летний муж застрелил 22-летнюю жену, застукав её с 34-летним мужчиной.
 

Как говорят местные, стрельбу Владимир открыл из охотничьего ружья. И от расправы над Галиной и Алексеем его не остановили даже дети - в доме находились полутора- и трёхлетний малыши. 

- Детей жалко! - сокрушаются родные погибшей. 

- Помощь детям нужна будет позже, - говорят друзья Галины. - Дай бог всё это сотрётся из их памяти...

Всё случилось днём 1 января. Владимир работал таксистом в местном таксопарке и в новогоднюю ночь у него была смена. Когда он вернулся, застал дома Галину с Алексеем. Он выстрелил в жену, в соперника, а потом попытался убить себя. Владимира отвезли в больницу, где он и скончался.

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Даниловубийстворевность
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