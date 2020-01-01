В Данилове таксист застрелил девушку и её молодого любовника, застукав их в постели

Всё произошло в первый день Нового года в Данилове

Новогодний праздник обернулся трагедией — сегодня днём в Данилове нашли тела 22-летней женщины и 34-летнего мужчины. Их застрелил сожитель девушки.

В Новый год 54-летний мужчина работал — таксовал. Вернулся со смены и застал любимую с другим. Причем со знакомым — любовник работал в том же таксопарке, только не водителем. Поняв, что натворил, мужчина чуть было не лишил жизни и себя.

— После попытки застрелиться был также обнаружен в квартире. От полученного ранения он скончался в больнице. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.