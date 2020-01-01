1 января среда
СЕЙЧАС -5°С
usd 61.91
eur 69.38
СЕЙЧАС -5°С
usd 61.91
eur 69.38

Все новости

Все новости
Криминал

В Данилове таксист застрелил девушку и её молодого любовника, застукав их в постели

Ярославские следователи возбудили уголовное дело

6 137
4 Обсудить

Поделиться

Всё произошло в первый день Нового года в Данилове

Всё произошло в первый день Нового года в Данилове

Новогодний праздник обернулся трагедией — сегодня днём в Данилове нашли тела 22-летней женщины и 34-летнего мужчины. Их застрелил сожитель девушки.

В Новый год 54-летний мужчина работал — таксовал. Вернулся со смены и застал любимую с другим. Причем со знакомым — любовник работал в том же таксопарке, только не водителем. Поняв, что натворил, мужчина чуть было не лишил жизни и себя.

 — После попытки застрелиться был также обнаружен в квартире. От полученного ранения он скончался в больнице. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 2
  • УДИВЛЕНИЕ 6
  • ГНЕВ 3
  • ПЕЧАЛЬ 4

Поделиться

Поделиться

криминалревностьубийство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

оля
1 янв 2020 в 22:35

браво - браво