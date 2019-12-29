В мэрии Ярославля рассказали, в каких районах чаще попадаются на наркотиках

Чаще всего преступления, связанные с наркотиками, совершают в спальных районах

В мэрии города Ярославля прошло заседание городской антинаркотической комиссии, на которой обсудили, как снизить незаконный оборот наркотиков.



По информации полиции, с начала января до конца декабря в Ярославле совершено 740 преступлений, связанных с наркотиками — это 70% от общего числа зарегистрированных в Ярославской области. Большинство наркопреступлениё совершают спальных районах города: Фрунзенском и Дзержинском.



— Чтобы на ранней стадии выявить потребление наркотических средств и психотропных веществ учащимися в образовательных учреждениях Ярославля с сентября по декабрь проводилось социально-психологическое тестирование, — рассказали в мэрии Ярославля. — По его итогам в группу с высокой степенью риска включены восемь образовательных организаций, в группу с достаточно высокой степенью риска — семь. Проведение профилактических медицинских осмотров планируется на февраль–май 2020 года.

