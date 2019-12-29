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Криминал

В мэрии Ярославля рассказали, в каких районах чаще попадаются на наркотиках

В городе в этом году совершено больше 700 наркопреступлений

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Чаще всего преступления, связанные с наркотиками, совершают в спальных районах

Чаще всего преступления, связанные с наркотиками, совершают в спальных районах

В мэрии города Ярославля прошло заседание городской антинаркотической комиссии, на которой обсудили, как снизить незаконный оборот наркотиков.

По информации полиции, с начала января до конца декабря в Ярославле совершено 740 преступлений, связанных с наркотиками — это 70% от общего числа зарегистрированных в Ярославской области. Большинство наркопреступлениё совершают спальных районах города: Фрунзенском и Дзержинском.

— Чтобы на ранней стадии выявить потребление наркотических средств и психотропных веществ учащимися в образовательных учреждениях Ярославля с сентября по декабрь проводилось социально-психологическое тестирование, — рассказали в мэрии Ярославля. — По его итогам в группу с высокой степенью риска включены восемь образовательных организаций, в группу с достаточно высокой степенью риска — семь. Проведение профилактических медицинских осмотров планируется на февраль–май 2020 года.

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наркотики
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КОММЕНТАРИИ (1)

29 дек 2019 в 21:56

Ну выявидут и что? Наркомания нынче наказывается административным штрафом.
"В соответствии с частью 1 статьи 6.9 Кодекса об административных правонарушениях лицо, которое употребляет психоактивные и наркотические вещества, а также потенциально опасные вещества (соли, спайсы, миксы), должно будет уплатить штраф в размере до 5 тысяч рублей. Вместо штрафа иногда может быть назначена другая мера наказания — административный арест на срок до 15 суток."
Так сказать, пополнение бюджета, для выплаты премий МеВэДе.