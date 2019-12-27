27 декабря пятница
СЕЙЧАС -3°С
usd 61.77
eur 68.50
СЕЙЧАС -3°С
usd 61.77
eur 68.50

Все новости

Все новости
Криминал

Брак с этим мужчиной может стоить свободы: девушка из Ярославля вышла замуж, польстившись на деньги

Жених испарился, а за дело взялись прокуроры

1 212
5 Обсудить

Поделиться

Ярославна может сесть в тюрьму за брак с парнем из Таджикистана&nbsp;

Ярославна может сесть в тюрьму за брак с парнем из Таджикистана 

В Ярославле 21-летняя девушка решила заработать денег, а заодно помочь парню из Таджикистана. Молодой человек посулил ярославне 30 тысяч рублей за то, что она выйдет за него замуж. Он хотел получить регистрацию, чтобы остаться в России.

От такого предложения барышня не смогла отказаться и сказала «да». Штамп поставили, но денег девушка так и не увидела. И пошла жаловаться ну мужа в прокуратуру. Тут-то и пришлось признаться, что брак фиктивный. Прокуратура и потребовала расторгнуть союз.

— Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу органы ЗАГС обязаны аннулировать актовую запись о заключении брака, — рассказали в прокуратуре по Фрунзенскому району.

Сейчас мужчина не зарегистрирован у ярославны. Он снял квартиру и оформил регистрацию, поэтому, даже несмотря на расторжение брака, его не выгонят из России, но вот с гражданством дело будет обстоять сложнее. Его молодой человек сможет получить только по общим правилам, а не так просто, как если бы он был женат на гражданке этой страны. А вот девушке за свой поступок придется отвечать по всей строгости закона.

— Уголовное дело по данной статье возбуждено в отношении гражданки, оформившей регистрацию по месту жительства своему фиктивному супругу, — рассказали в прокуратуре по Фрунзенскому району.

За фиктивный брак девушке светит либо штраф в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

свадьбапрокуратура
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
27 дек 2019 в 16:07

А таджика почему за фиктивный брак судить не будут?

_007
27 дек 2019 в 16:53

Бабы дуры не потому что дуры, а потому что бабы. 😁

Вася
27 дек 2019 в 16:46

Мозг то где у невесты?
Забыла дома судя по всему когда заявление писала.