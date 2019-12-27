Брак с этим мужчиной может стоить свободы: девушка из Ярославля вышла замуж, польстившись на деньги

Ярославна может сесть в тюрьму за брак с парнем из Таджикистана

В Ярославле 21-летняя девушка решила заработать денег, а заодно помочь парню из Таджикистана. Молодой человек посулил ярославне 30 тысяч рублей за то, что она выйдет за него замуж. Он хотел получить регистрацию, чтобы остаться в России.



От такого предложения барышня не смогла отказаться и сказала «да». Штамп поставили, но денег девушка так и не увидела. И пошла жаловаться ну мужа в прокуратуру. Тут-то и пришлось признаться, что брак фиктивный. Прокуратура и потребовала расторгнуть союз.

— Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу органы ЗАГС обязаны аннулировать актовую запись о заключении брака, — рассказали в прокуратуре по Фрунзенскому району.

