Брак с этим мужчиной может стоить свободы: девушка из Ярославля вышла замуж, польстившись на деньги

В Ярославле 21-летняя девушка решила заработать денег, а заодно помочь парню из Таджикистана. Молодой человек посулил ярославне 30 тысяч рублей за то, что она выйдет за него замуж. Он хотел получить регистрацию, чтобы остаться в России.
От такого предложения барышня не смогла отказаться и сказала «да». Штамп поставили, но денег девушка так и не увидела. И пошла жаловаться ну мужа в прокуратуру. Тут-то и пришлось признаться, что брак фиктивный. Прокуратура и потребовала расторгнуть союз.
— Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу органы ЗАГС обязаны аннулировать актовую запись о заключении брака, — рассказали в прокуратуре по Фрунзенскому району.
Сейчас мужчина не зарегистрирован у ярославны. Он снял квартиру и оформил регистрацию, поэтому, даже несмотря на расторжение брака, его не выгонят из России, но вот с гражданством дело будет обстоять сложнее. Его молодой человек сможет получить только по общим правилам, а не так просто, как если бы он был женат на гражданке этой страны. А вот девушке за свой поступок придется отвечать по всей строгости закона.
— Уголовное дело по данной статье возбуждено в отношении гражданки, оформившей регистрацию по месту жительства своему фиктивному супругу, — рассказали в прокуратуре по Фрунзенскому району.
За фиктивный брак девушке светит либо штраф в размере от