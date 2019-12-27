Ярославец на суде признался в любви жене, которая ударила его ножом

Мужчина простил любимую, накинувшуюся на него с ножом

Неожиданно закончилось судебное разбирательство в Ярославле, на котором решали судьбу женщины, набросившейся с ножом на своего любимого.



Как рассказали в прокуратуре Фрунзенского района, выпив, парочка поругалась, и дама схватилась за нож — ударила им мужчину в живот. Но потом сама же испугалась того, что натворила, вызвала скорую и до приезда врачей пыталась остановить кровь.

На суде она раскаивалась в своем поступке, говорила, что после того случая оба бросили пить. Мужчина тоже отошел от произошедшего и простил гражданскую жену.