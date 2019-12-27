Ярославец на суде признался в любви жене, которая ударила его ножом

Неожиданно закончилось судебное разбирательство в Ярославле, на котором решали судьбу женщины, набросившейся с ножом на своего любимого.
Как рассказали в прокуратуре Фрунзенского района, выпив, парочка поругалась, и дама схватилась за нож — ударила им мужчину в живот. Но потом сама же испугалась того, что натворила, вызвала скорую и до приезда врачей пыталась остановить кровь.
На суде она раскаивалась в своем поступке, говорила, что после того случая оба бросили пить. Мужчина тоже отошел от произошедшего и простил гражданскую жену.
— Люблю ее, — признался он. И повинился, что причиной конфликта стало его аморальное поведение.
Правда, суд все-таки признал женщину виновной. Но не стал лишать ее свободы, ограничившись условным сроком
По данным прокуратуры Фрунзенского района Ярославля, за бытовое насилие сейчас в России могут привлечь сразу по нескольким уголовным статьям — 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), 112, 115 («Умышленное причинение средней тяжести и легкого вреда здоровью»), 113 («Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта»), 114 («Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление»), 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). В случае если умышленные насильственные действия, причинившие физическую боль, не повлекли причинение легкого вреда здоровью и были совершенны из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а также если человек был привлечен к административной ответственности и нанес побои без всех указанных ранее мотивов, то такие действия влекут ответственность по ст. 116 («Побои»), ст. 116.1 («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию»).